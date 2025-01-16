В Хмельницком на свалке прохожие нашли и спасли младенца: подробности (фото)

Правоохранители быстро установили личность матери новорожденного мальчика. Ей грозит наказание.

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В Хмельницком возле мусорных баков местные жители обнаружили новорожденного ребенка. На место вызвали медиков и правоохранителей. Последние смогли установить личность матери ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Хмельницкой области.

Происшествие произошло 15 января около 19:50 часов. В полицию обратились неравнодушные прохожие и сообщили о том, что по ул. Тернопольской рядом с мусорными баками они обнаружили новорожденного ребенка. "Скорая" забрала новорожденного в реанимационное отделение Хмельницкой городской детской больницы.

Мать новорожденного мальчика быстро нашли

По факту происшествия сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Оставление в опасности наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок.

Уже вскоре личность матери новорожденного мальчика была установлена.

"Ею оказалась 36-летняя местная жительница, которая родив мальчика дома, замотала его в полотенце и в полиэтиленовом пакете вынесла на улицу.

36-летняя местная жительница родила мальчика дома

"По данному факту следователи Хмельницкого районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины и сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия", — сообщили в полиции.

Напомним, что 29 ноября сообщалось, что во Львове женщина, которая оставила ребенка в "Окне жизни", вернулась его забрать. Только через 7 месяцев после ряда судебных заседаний и установления факта отцовства женщина смогла вернуть себе сына.