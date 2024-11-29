Трогательная история: во Львове женщина, которая оставила ребенка в "Окне жизни", вернулась его забрать

Врачи установили, что подброшенному мальчику ориентировочно два месяца и он здоров. Впоследствии выяснилось, что у матери ребенка была послеродовая депрессия.

Во Львове переселенка из Харькова оставила своего 2-месячного ребенка в "Окне жизни", но потом решила его вернуть. Впрочем, смогла это сделать только через 7 месяцев. Об этой истории рассказали во Львовском областном клиническом перинатальном центре.

Отмечается, что 1 мая этого года неизвестная женщина принесла в медучреждение младенца и оставила его в "Окне жизни". Там сработала сигнализация, и работники забрали ребенка. Мать младенца к тому времени уже ушла.

Врачи осмотрели ребенка и установили, что подброшенному мальчику ориентировочно два месяца и он здоров.

Но через несколько дней произошло то, чего никто не мог ожидать.

В учреждение пришла женщина, которая утверждала, что она мама ребенка и просила вернуть малыша. Впрочем, медики не смогли этого сделать, поскольку все юридические процессы по отказу от ребенка были запущены. Лишь через 7 месяцев после ряда судебных заседаний и установления факта отцовства женщина смогла вернуть себе сына.

"История мальчика, который остался в нашем центре на семь месяцев, является уникальной. Ребенок находился в перинатальном центре, пока решались юридические вопросы о возвращении в семью. Это исключительный случай, который напоминает нам о главном: каждый ребенок заслуживает жизни и шанса жить в семье", — отметила директор Львовского перинатального центра Мария Малачинская

В медучреждении отметили, что мать впервые вернулась за оставленным ребенком за все годы работы "Окна жизни".

У нее была послеродовая депрессия и она переживала из-за вины

В решении суда по этому делу говорится о том, что женщина обратилась в суд с иском к Сиховской районной администрации Львовского городского совета как органа опеки и попечительства, в котором просит признать ее матерью мальчика, которого она 1 мая 2024 года оставила в КП "Львовский областной клинический перинатальный центр" — "Окно жизни".

Она рассказала, что 2 апреля в Харькове родила сына, а после рождения ребенка и переезда во Львов, у нее резко изменилось психологическое состояние, в частности появилось чувство сильной тревоги за дальнейшее будущее ребенка, грусти, связанной с военной агрессией РФ, невозможности и неуверенности в возможности финансово обеспечить ребенка всем необходимым. Эти страхи и переживания повлияли на эмоциональное, физическое, психологическое и гормональное состояние.

Врач поставил ей диагноз "послеродовая депрессия".

"Находясь в таком состоянии, она приняла необдуманное и эмоциональное решение, в связи с чем, 01 мая 2024 года оставила ребенка без документов в коммунальном некоммерческом предприятии Львовского областного совета "Львовский областной клинический перинатальный центр" — "Окно жизни". Также она сообщила о таком своем решении отца ребенка. В течение недели со дня оставления ребенка она начала испытывать сильное беспокойство и страх за здоровье и благополучие своего ребенка, чувство вины за то, что оставили своего ребенка и решила исправить последствия необдуманного и эмоционального решения", — говорится в решении суда.

9 мая 2024 года женщина пришла в перинатальный центр, чтобы вернуть ребенка, но там ей посоветовали обратиться в орган опеки и попечительства Сиховской районной администрации. Там роженице сообщили, что отсутствуют правовые основания для возвращения ребенка, поскольку любые документы, подтверждающие как отцовство, так и материнство ребенка у них отсутствуют, а предоставленные документы не могут подтверждать указанные обстоятельства.

Суд сперва принял решение о запрете райадминистрации к РАЗЦ с целью регистрации детей, а затем назначил экспертизу ДНК матери и ребенка, который показал вероятность отцовства 99,9999%.

Согласно этому суд принял решение удовлетворить иск женщины и признать ее матерью мальчика, которого она оставила в "Окне жизни".

Напомним, что в Британии женщина шокировала семью и друзей, назвав своего сына Люцифером. Некоторые члены семьи отказались использовать это имя, а в сетях ее затравили и требуют лишения родительских прав за издевательства над ребенком.