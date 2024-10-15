"Надо лишить родительских прав": мать удивила выбором имени для своего сына (фото)

Женщину назвали жестокой и обвинили в том, что ребенок обречен на издевательства из-за ее выбора.

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28-летняя Ронни Лили из Бирмингема (Великобритания) шокировала семью и друзей, назвав своего сына Люцифером. Некоторые члены семьи отказались использовать это имя. Однако мать и ее партнер Брэд не обращают на них внимания, пишет издание Daily Star.

Сообщается, что Ронни выбрали противоречивое имя для своего четвертого ребенка после просмотра сериала "Люцифер" на Netflix. Женщина хочет, чтобы малыш был в центре внимания во время просмотра последнего сезона.

"Мы не религиозные люди, поэтому это имя не имеет для нас опасных коннотаций. Я не могу дождаться, чтобы сделать первый Хэллоуин для моего маленького дьявола таким, чтобы праздник запомнился. Одену его в красное, с хвостами, рогами и вилами", — рассказала Ронни о своих планах.

Люцифер со своей мамой Фото: Ronni Lily

Несмотря на общее негативное представление, имя Люцифер на самом деле означает "носитель света" или "утренняя звезда". Впрочем, оно вызывает много споров в обществе относительно уместности.

В частности, мать столкнулась с критикой в интернете. Ее называли жестокой, обвинив в обречении ребенка на издевательства в течение всей жизни. Некоторые пишут, что женщину "надо лишить родительских прав".

Ронни и Брэд настаивают, что имя, выбранное еще на 16 неделе беременности, идеально подходит для их сына, рожденного в январе этого года.

"Я не боюсь, что это создаст ему проблемы в школе или в дальнейшей жизни. Мало того, у него есть второе имя — Эшли, которое он может использовать, если захочет", — пояснила британка.

У мальчика есть сестренка, шестилетняя Лола, и два старших брата — четырехлетний Линкольн и трехлетний Лайлак.

Мать столкнулась с критикой в интернете из-за выбора имени для сына Фото: Ronni Lily

Напомним, ранее Фокус писал, что 26-летняя будущая мать поссорилась со своей свекровью из-за выбора имени для еще нерожденной дочери. По словам женщины, родственница постоянно донимает ее, так как очень хочет назвать ребенка в честь своей покойной тети — "G" (Джи). Однако невестка объяснила, почему она против такого варианта.

Кроме того, учительница назвала "худшее" имя ребенка, которое ей приходилось слышать за все годы работы.