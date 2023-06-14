Учительница назвала "худшее" имя ребенка, которое ей доводилось слышать за все годы работы

Учительница рассказала своей дочери о ребенке, который когда-то был учеником в ее классе и которого его родители назвали очень необычным именем.

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Дочь учительницы поделилась на популярном форуме Reddit "худшим" именем, которое ее мама слышала за всю свою карьеру, заявив, что оно ни капли не соответствует личности ребенка. Об этом пишет The Mirror.

Девушка вела свой рассказ от имени матери. Учительница рассказала своей дочери о ребенке, который когда-то был учеником в ее классе и которого его родители назвали Слава Богу.

"Моя мама однажды работала в школе, и там был ребенок по имени Слава Богу. Он был изрядным затейником и плохо вел себя в классе только для того, чтобы услышать, как его учителя-атеисты кричат "Слава Богу!" во всю мощь своих легких", — написала женщина.

В ответ на ее сообщение другие пользователи начали делиться "странными" именами, которые они слышали.

"Я знаю семью с четырьмя детьми: Принц, Принцесса, Прешес и Бекка. Бекка в конце убивает меня", — написал один из пользователей форума.

Ранее Фокус писал, что женщина спланировала рождение четверых детей так, чтобы их гороскопы совпадали. Инбаал Хонигман утверждает, что может заглянуть в прошлое, рассказать о настоящем и увидеть будущее. Британка называет себя "викканской верховной жрицей".

Также сообщалось, что женщина рассказала, что лучшая подруга тайно кормила грудью ее дочь. Обеспокоенная мама призналась, что старалась не закричать, когда заметила эту странную ситуацию. Она сказала, что чувствовала себя так, будто ее дочь оскорбили.