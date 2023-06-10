"Что с ней не так": женщина рассказала, что лучшая подруга тайно кормила грудью ее дочь

Обеспокоенная мама призналась, что старалась не закричать, когда заметила, что ее лучшая подруга кормит грудью ее десятимесячного ребенка. Она сказала, что чувствовала себя так, будто ее дочь оскорбили.

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Мать маленького ребенка на популярном форуме Reddit рассказала, что заметила, как ее лучшая подруга тайно кормит грудью ее малышку во время свадьбы их друга без разрешения. Об этом пишет The Mirror.

Женщина сказала, что была потрясена, чувствуя себя так, будто ее подруга "оскорбила ее дочь". Она призналась, что пыталась не закричать после того, как увидела, что ее приятельница кормит грудью ее десятимесячного ребенка на публике, общаясь с гостями.

"У меня есть маленькая дочь. Мы с моей лучшей подругой всегда были очень близки, и она много помогала мне во время беременности и после родов. Поэтому для меня всегда было естественным просить ее о помощи, пока она не стала своего рода няней для моей дочери, когда это было необходимо. Она всегда очень хотела и была рада помочь, ведь у нее нет своих детей", — начала свой рассказ мать ребенка.

Издание отмечает, что недавно женщина была на свадьбе, и она довольно долго держала свою дочь на руках, так как та ненавидит коляски. Лучшая подруга подошла к ней и предложила взять ребенка на некоторое время.

"Через двадцать минут или около того я вернулась туда, где мы были, а ее там не было. Тогда я начала искать ее в саду, но ее буквально нигде не было. Наконец, еще через десять минут мне удалось ее найти".

Иллюстративное фото Фото: The Mirror

Женщина заметила, что ее приятельница разговаривала с гостями свадьбы, в то время как кормила грудью ее дочь без разрешения. Заметив это, мама призналась, что "старалась не кричать", но настаивала на том, что ей и ее подруге нужно поговорить.

"Она посмотрела на меня в недоумении и ответила, что поняла, что это лучший способ успокоить мою дочь. Якобы в этом нет ничего плохого, добавив, что девочка вполне может быть и ее ребенком. Я была потрясена, но мы не могли продолжать разговор, потому что нам нужно было возвращаться в дом за свадебным тортом. Я сказала ей, что мы бы продолжили разговор позже", — написала женщина.

После встречи с подругой мама опубликовала еще одно сообщение на Reddit, чтобы подробно описать их беседу, в ходе которой подруга призналась, что в прошлом тайно кормила ребенка грудью.

"Она сказала, что в прошлом она перепробовала все, и ничего не помогало, кроме груди, которая была единственной вещью, которая успокаивала ее, поэтому она просто сделала это. Я буквально не могла в это поверить. Я спросила ее, что с ней не так. Она делала это у меня за спиной. Подруга ответила, что просто делает то, что считает лучшим для ребенка", — добавила девушка.

После этой встречи обеспокоенная мама заблокировала свою подругу и пригрозила ей больше никогда не показываться.

Ранее Фокус писал, что невеста чуть не упала в обморок, узнав тайну жениха перед свадьбой. Она застала своего будущего мужа в туалете, где его кормила грудью собственная мать.

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