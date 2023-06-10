"Що з нею не так": жінка розповіла, що найкраща подруга таємно годувала грудьми її доньку

Стурбована мама зізналася, що намагалася не закричати, коли помітила, що її найкраща подруга годує грудьми її десятимісячну дитину. Вона сказала, що почувала себе так, ніби її доньку образили.

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Мати маленької дитини на популярному форумі Reddit розповіла, що помітила, як її найкраща подруга таємно годує грудьми її доньку під час весілля їхнього друга без дозволу. Про це пише The Mirror.

Жінка сказала, що була вражена, відчуваючи себе так, ніби її подруга "образила її дочку". Вона зізналася, що намагалася не закричати після того, як побачила, що її приятелька годує грудьми її десятимісячну дитину на публіці, спілкуючись із гостями.

"У мене є маленька дочка. Ми з моєю найкращою подругою завжди були дуже близькі, і вона багато допомагала мені під час вагітності та після пологів. Тому для мене завжди було природним просити її про допомогу, поки вона не стала свого роду нянею для моєї доньки, коли це було необхідно. Вона завжди дуже хотіла і була рада допомогти, адже вона не має своїх дітей", — почала свою розповідь мати дитини.

Видання зазначає, що нещодавно жінка була на весіллі, і вона досить довго тримала свою дочку на руках, бо ненавидить коляски. Найкраща подруга підійшла до неї та запропонувала взяти дитину на деякий час.

"Через двадцять хвилин або близько того я повернулася туди, де ми були, а її там не було. Тоді я почала шукати її в саду, але її буквально ніде не було. Нарешті ще через десять хвилин мені вдалося її знайти".

Ілюстративне фото Фото: brit

Жінка помітила, що її приятелька розмовляла з гостями весілля, коли годувала грудьми її доньку без дозволу. Помітивши це, мама зізналася, що "намагалася не кричати", але наполягала на тому, що їй та її подрузі треба поговорити.

"Вона подивилася на мене здивовано і відповіла, що зрозуміла, що це найкращий спосіб заспокоїти мою дочку. Нібито в цьому немає нічого поганого, додавши, що дівчинка цілком може бути і її дитиною. Я була вражена, але ми не могли продовжувати розмову, тому що нам потрібно було повертатися до будинку за весільним тортом. Я сказала їй, що ми продовжили б розмову пізніше", — написала жінка.

Після зустрічі з подругою мама опублікувала ще одне повідомлення на Reddit, щоб докладно описати їхню розмову, під час якої подруга зізналася, що в минулому таємно годувала дитину грудьми.

"Вона сказала, що в минулому вона перепробувала все, і нічого не допомагало, крім грудей, які були єдиною річчю, яка заспокоювала її, тому вона просто зробила це. Я буквально не могла в це повірити. Я запитала її, що з нею не так. Вона робила це у мене за спиною. Подруга відповіла, що просто робить те, що вважає найкращим для дитини", — додала дівчина.

Після цієї зустрічі стурбована мама заблокувала свою подругу і сказала їй більше ніколи не з'являтися.

Раніше Фокус писав, що наречена мало не зомліла, дізнавшись таємницю нареченого перед весіллям. Вона застала свого майбутнього чоловіка у туалеті, де його годувала грудьми власна мати.

Також повідомлялося, що наречена померла під час весілля, а її одразу замінили на молодшу сестру. На церемонії одруження Хетал поскаржилася на запаморочення і несподівано відключилася. Лікарі у лікарні лише констатували смерть дівчини. Проте батько нареченої запропонував нареченому зіграти свято з її сестрою. Той погодився.