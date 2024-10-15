"Треба позбавити батьківських прав": матір здивувала вибором імені для свого сина (фото)

Жінку назвали жорстокою та звинуватили у тому, що дитина приречена на знущання через її вибір.

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28-річна Ронні Лілі з Бірмінгема (Велика Британія) шокувала родину та друзів, назвавши свого сина Люцифером. Деякі члени сім'ї відмовилися використовувати це ім’я. Однак матір та її партнер Бред не звертають на них уваги, пише видання Daily Star.

Повідомляється, що Ронні обрали суперечливе ім'я для своєї четвертої дитини після перегляду серіалу "Люцифер" на Netflix. Жінка хоче, щоб малюк був у центрі уваги під час перегляду останнього сезону.

"Ми не релігійні люди, тому це ім'я не має для нас небезпечних конотацій. Я не можу дочекатися, щоб зробити перший Геловін для мого маленького диявола таким, щоб свято запам'яталося. Одягну його в червоне, з хвостами, рогами й вилами", — розповіла Ронні про свої плани.

Люцифер зі своєю мамою Фото: Ronni Lily

Попри загальне негативне уявлення, ім'я Люцифер насправді означає "носій світла" або "ранкова зірка". Втім, воно викликає багато суперечок в суспільстві щодо доречності.

Зокрема, матір зіткнулася з критикою в інтернеті. Її називали жорстокою, звинувативши у приріканні дитини на знущання упродовж всього життя. Дехто пише, що жінку "треба позбавити батьківських прав".

Ронні та Бред наполягають, що ім'я, обране ще на 16 тижні вагітності, ідеально підходить для їхнього сина, народженого в січні цього року.

"Я не боюся, що це створить йому проблеми в школі або в подальшому житті. Мало того, у нього є друге ім'я — Ешлі, яке він може використовувати, якщо захоче", — пояснила британка.

У хлопчика є сестричка, шестирічна Лола, та два старші брати — чотирирічний Лінкольн й трирічний Лайлак.

Матір зіткнулася з критикою в інтернеті через вибір імені для сина Фото: Ronni Lily

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 26-річна майбутня матір посварилася зі своєю свекрухою через вибір імені для ще ненародженої дочки. За словами жінки, родичка постійно дошкуляє їй, бо дуже хоче назвати дитину на честь своєї покійної тітки — "G" (Джі). Однак невістка пояснила, чому вона проти такого варіанту.

Крім того, вчителька назвала "найгірше" ім'я дитини, яке їй доводилося чути за всі роки роботи.