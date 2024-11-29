Щемлива історія: у Львові жінка, яка залишила дитину у "Вікні життя", повернулася її забрати

Лікарі встановили, що підкинутому хлопчику орієнтовно два місяці і він здоровий. Згодом з'ясувалося, що у матері дитини була післяпологова депресія.

У Львові переселенка з Харкова залишила свою 2-місячну дитину у "Вікні життя", але потім вирішила її повернути. Втім, змогла це зробити лише через 7 місяців. Про цю історію розповіли у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі.

Зазначається, що 1 травня цього року невідома жінка принесла до медзакладу немовля і залишила його у "Вікні життя". Там спрацювала сигналізація, і працівники забрали дитину. Матір немовляти на той час вже пішла.

Лікарі оглянули дитину і встановили, що підкинутому хлопчику орієнтовно два місяці і він здоровий.

Але за кілька днів сталося те, чого ніхто не міг очікувати.

До установи прийшла жінка, яка стверджувала, що вона мама дитини і просила повернути малюка. Втім, медики не змогли цього зробити, оскільки всі юридичні процеси щодо відмови від дитини були запущені. Лише через 7 місяців після низки судових засідань і встановлення факту батьківства жінка змогла повернути собі сина.

"Історія хлопчика, який залишився у нашому центрі на сім місяців, є унікальною. Дитина перебувала в перинатальному центрі, поки вирішувалися юридичні питання про повернення до родини. Це винятковий випадок, який нагадує нам про головне: кожна дитина заслуговує на життя та на шанс жити в сімʼї", — зазначила директорка Львівського перинатального центру Марія Малачинська

У медзакладі зазначили, що мати вперше повернулася за залишеною дитиною за всі роки роботи "Вікна життя".

Мала післяпологову депресію і переживала через віну

У рішенні суду щодо цієї справи йдеться про те, що жінка звернулась в суд із позовом до Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради як органу опіки та піклування, в якому просить визнати її матір`ю хлопчика, якого вона 1 травня 2024 року залишила у КП "Львівський обласний клінічний перинатальний центр" — "Вікно життя".

Вона розповіла, що 2 квітня у Харкові народила сина, а після народження дитини та переїзду до Львова, у неї різко змінився психологічний стан, зокрема з`явилось почуття сильної тривоги за подальше майбутнє дитини, смутку, пов`язаного з військовою агресією РФ, неможливості та невпевненості у можливості фінансово забезпечити дитину всім необхідним. Ці страхи і переживання вплинули на емоційний, фізичний, психологічний та гормональний стан.

Лікар поставив їй діагноз "післяпологова депресія".

"Перебуваючи у такому стані, вона прийняла необдумане та емоційне рішення, у зв`язку із чим, 01 травня 2024 року залишила дитину без жодних документів у комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради "Львівський обласний клінічний перинатальний центр" — "Вікно життя". Також вона повідомила про таке своє рішення батька дитини. Протягом тижня з дня залишення дитини вона почала відчувати сильне занепокоєння та страх за здоров`я і добробут своєї дитини, відчуття провини за те, що залишили свою дитину та вирішила виправити наслідки необдуманого та емоційного рішення", — йдеться в рішенні суду.

9 травня 2024 року жінка прийшла до перинатального центру , щоб повернути дитину, але там їй порадили звернутися до органу опіки та піклування Сихівської районної адміністрації. Там породіллі повідомили, що відсутні правові підстави для повернення дитини, оскільки будь-які документи, які підтверджують як батьківство, так і материнство дитини у них відсутні, а надані документи не можуть підтверджувати зазначені обставини.

Суд спершу ухвалив рішення про заборону райадміністрації до РАЗЦ з метою реєстрації дитин, а потім призначив експертизу ДНК матері і дитини, який показав ймовірність батьківства 99,9999%.

Згідно з цим суд ухвалив рішення задовільнити позов жінки і визнати її матір`ю хлопчика, якого вона залишила у "Вікні життя".

Нагадаємо, що в Британії жінка шокувала родину та друзів, назвавши свого сина Люцифером. Деякі члени сім'ї відмовилися використовувати це ім’я, а в мережах її зацькували і вимагають позбавлення батьківських прав за знущання з дитини..