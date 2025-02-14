Привела "покупателя" к врачу осмотреть младенца: новые подробности дела о продаже ребенка в Харькове

Врач, которая проводила осмотр, не ожидала такого развития событий. О том, что мать собирается продавать своего ребенка, она не знала, а такой случай произошел впервые за 35 лет ее работы.

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В Харькове 12 февраля задержали женщину, которая за 20 тысяч долларов пыталась продать свою двухмесячную дочь. В день задержания она пришла с потенциальной покупательницей к педиатру, чтобы тот в ее присутствии осмотрел младенца, и покупательница убедилась, что покупает здорового ребенка. Об этом сообщает "Суспільне".

Педиатр Анжела, которой в тот день принесли на медицинский осмотр принесли 2-месячную девочку, рассказала, что к ней пришли две женщины и попросили осмотреть ребенка.

"Женщина друга, которая находилась с мамой, попросила выйти ее за пределы кабинета. После этого я услышала только какой-то шум и осталась сама в кабинете в этом рядом с ребенком. А дальше мы уже узнали, что там происходило — мама, которая спрашивала пробовала продать своего ребенка. Ребенка зовут Милена. Когда я осмотрела, ребенок был не в том весе, который должен быть в этом возрасте. Весила 4,500. Грамм 500 она не добрала в своем весе. Не очень опрятно одетый, не очень чистый, скажем так. Ну, вообще ребенок вообще выглядел в состоянии ближе к удовлетворительному", — рассказала врач.

Педиатр Анжела Фото: Общественное Харьков/Валерия Емец

Женщина рассказала, что когда осматривала ребенка, то не ожидала такого развития событий. О том, что женщина собирается продавать своего ребенка врач, говорит, не знала, а такой случай впервые произошел за 35 лет ее работы.

"Это очень быстро все разворачивалось. Я даже может и не поняла, что случилось. Такого не было, это впервые. Мы шокированы. Приехала полиция, следственные органы, они занимались уже за закрытыми дверями с этой мамой. Мама не реагировала, не была не плача, никакого шума. Очень тихо все так произошло", — говорит медик.

Двухмесячная Милена, которую мать хотела продать, и ее братик Саша, которому 1 год и 10 месяцев, находятся сейчас в медицинском учреждении в Харькове. Врачи продолжают обследовать детей. Они в удовлетворительном состоянии.

Продажа ребенка в Харькове: что известно

22-летняя безработная жительница Харькова 1 декабря 2024 года родила дочь и договорилась продать ее знакомой за 20 тысяч долларов. Правоохранители задержали мать девочки сразу после получения средств.

Задержанная женщина жила с сожителем и его семьей и старшим 1-летним сыном. За вырученные средства хотела приобрести авто. Теперь ей грозит до 15 лет тюрьмы по обвинению по статье "торговля людьми".

Напомним, что 15 января в Хмельницком возле мусорных баков местные жители обнаружили новорожденного ребенка. На место вызвали медиков и правоохранителей. Последние смогли установить личность матери ребенка.

Ранее сообщалось, что во Львове женщина, которая оставила ребенка в "Окне жизни", вернулась его забрать.