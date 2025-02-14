"Упала, потеряла сознание, думала, что ракета прилетела": в Николаеве прогремел взрыв, есть погибшие

Полиция выясняет, что стало причиной взрыва. В соседних с кафе зданиях вылетели окна. В соцсетях пишут, что взорвалось авто разминировщиков.

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В Николаеве днем 14 февраля возле одного из кафе прогремел взрыв. В результате этого погибли два человека, еще 8 получили ранения. Об этом сообщает полиция Николаева.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич в 14:10 сообщил о взрыве в городе и о том, что его причину выясняют.

Впоследствии стало известно, что взрыв произошел возле одного из кафе. По данным полиции, в результате взрыва погибли два человека, еще восемь получили ранения.

"Сегодня, 14 февраля, около 14:00 на улице Пограничной вблизи заведения общественного питания прогремел взрыв неизвестного предмета. В результате взрыва погибли два человека. По предварительной информации, еще восемь человек получили ранения. Сейчас на месте происшествия работают следователи следственного управления областного главка полиции, криминалисты, взрывотехники, сотрудники СБУ", — сообщили в полиции.

Жительница Николаева Юлия, которая живет неподалеку от места взрыва, рассказала "Суспільному", что находилась дома, когда услышала звук, похожий на "прилет" ракеты.

"Я здесь живу, упала, потеряла сознание, думала, что ракета прилетела. Доползла вот, потом пришла в себя. Да и плачу, стою", — рассказала Юлия.

В результате взрыва погибли два человека

Местные паблики сообщают, что взорвалось припаркованное возле кафе авто.

"Есть информация, что возле здания подорвалась машина. Ожидаем официальный комментарий по ситуации от официальных источников", — сообщила "Труха Николаев".

Взрыв возле кафе в Николаеве

Также в соцсетях пишут, что по предварительным данным, взорвалось авто разминировщиков, который был припаркован рядом с кафе, и там сдетонировала взрывчатка, которую они изъяли во время работ по разминированию.

Взорвалась сумка, которую принесла неизвестная женщина

Возле кафе в Николаеве, где 14 февраля прогремел взрыв, погибла женщина, которая принесла взрывчатку. Об этом сообщили в телеграмм-канал "Николаевский Ванек", который ведет боец Сил обороны.

По его информации, взорвалась сумка, с которой пришла женщина, которая недавно делала покупки в местном магазине.

"Женщина подошла к военным в форме в центре города, подошла с сумкой, до этого скупалась в магазине. Что она имела на дне сумки, она скорее всего не знала, а было там — взрывное устройство. В результате устройство взрывается вместе с "левым" человеком. Сегодняшнюю женщину просто разорвало на куски, опознать ее можно будет только по ДНК", — написал "Ванек".

Он добавил, что РФ специально подстроила так, чтобы эту женщину, возможно вполне невинную, которую могли просто попросить передать сумку, убили, как РФ убивает своих граждан прямо сейчас на разных участках фронта", — написал "Ванек".

Он призвал украинцев быть внимательными, в частности, тех, кто хочет заработать легкие деньги, работая на спецслужбы РФ.

Напомним, что 12 февраля, в одной из школ города Луцк взорвался телефон, в результате чего ученик получил ожоги рук.

5 февраля в городе Каменец-Подольский возле здания ТЦК прогремел взрыв. В результате взрыва погиб мужчина, еще четыре человека ранены.