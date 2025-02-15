"Взрыв в Николаеве был местью ТЦК за мобилизацию": в СНБО опровергли фейк из соцсетей

Россияне разгоняют ложь, что взрыв в Николаеве устроила женщина, которая таким образом пыталась отомстить сотрудникам ТЦК за "бусификацию" своего сына.

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Взрыв, который произошел в Николаеве в пятницу, 14 февраля, якобы был местью работникам территориального центра комплектации и соцподдержки (ТЦК и СП) за мобилизацию. Такую "версию" чрезвычайного происшествия озвучивают российские пропагандистские Telegram-каналы.

В свою очередь Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины верифицировал в Национальной полиции данные о женщине из Горишних Плавней Полтавской области, которая погибла в результате взрыва. ЦПД сообщает, что погибшая не имела сыновей мобилизационного возраста.

У нее, как стало известно, остались двое сыновей: 2001 и 2011 годов рождения. После проверки личности старшего сына выяснилось, что он не является военнослужащим.

В комментарии "Суспільному" пресс-секретарь управления СБУ в Николаевской области рассказала, что по состоянию на 15 февраля ведется следствие по части 3 статьи 258 "Террористический акт".

"Идут контрразведывательные и оперативные мероприятия, следственные действия для установления всех обстоятельств преступления", — сообщила пресс-секретарь.

Фокус писал, что возле одного из кафе в Николаеве женщина с сумкой подошла к мужчинам-военнослужащим, после чего произошел взрыв. Погибла сама женщина и один из военных, ранения получили 8 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Жительница Полтавщины оставила в хостеле ребенка, который ждал ее возвращения.

Напомним, что 5 февраля в городе Каменец-Подольский возле здания ТЦК прогремел взрыв. В результате взрыва погиб мужчина, еще четыре человека ранены. В Нацполиции говорят, что человек пришел к зданию ТЦК с сумкой в руках и попросил ее передать. Именно в этот момент произошел взрыв.