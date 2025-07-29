СБУ перевіряє офіси й авто в Києві: яка причина і кого шукають

У Службі безпеки України пояснили, що це перевірка антитерористичного захисту місць масового перебування людей. Тому "проводять огляд" помешкань та ресторанів у Деснянському районі.

Related video

Служба безпеки та Національна поліція спільно з іншими підрозділами Сил оборони України проводять планові безпекові заходи на території Деснянського району Києва, сказано у повідомленні СБУ.

"Основною метою відпрацювань є перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей", - пояснюється у повідомленні.

Під час безпекових заходів правоохоронці:

проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку громадян, які перебувають на відповідній місцевості;

вивчатимуть стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.

У відомстві зазначили, що відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту.

"СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців", - повідомили в СБУ та нагадали, що при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.

"Наголошуємо, що у своїй діяльності Служба безпеки дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян", - резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві завершилось судове засідання щодо обрання запобіжного заходу детективу Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова, затриманого Службою безпеки України. Суд постановив арештувати детектива, якого звинувачують у зв'язках із Росією.

Також Фокус писав про журналістське розслідування щодо полковника СБУ та його тещі.