Теща полковника СБУ купувала квартири в містах, де він служив, — розслідування

Розслідування журналістів виявило, що родичі полковника СБУ, начальника управління Хмельницької області Олексія Прокопенка, купують квартири у містах, пов’язаних із його службою. Теща топофіцера в коментарі медіа відмовилась пояснювати походження коштів та причину купівлі нерухомості.

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Найчастіше нерухомість купувала теща полковника СБУ. Так, у неї з'явились квартири в Києві, Одесі та Хмельницькому. Сама теща живе у місті Ніжин Чернігівської області, розповідається у розслідуванні hromadske.

Журналісти виявили у тещі полковника СБУ кілька квартир

У 2019 році Олексій Прокопенко став заступником начальника управління СБУ в Одеській області, а потім у 2021 році перейшов на керівну посаду до Кримського управління. Його теща Світлана Борис у 2022 році стала власницею двох квартир в одеських ЖК бізнес-класу.

Жінка купувала майнові права на квартири в будинках, які уже були здані в експлуатацію. У грудні 2022 Світлана Борис придбала квартиру у ЖК Avinion. Це клубний будинок із закритою територією, цілодобовою охороною та поруч із пляжем.

ЖК Avinion, де купила квартиру теща полковника СБУ Фото: hromadske

Сама квартира — площею понад 80 м² і ціною 50 тисяч доларів. Це майже ринкова вартість на той момент.

У жовтні 2022-го теща полковника СБУ купила ще одну квартиру, в одеському ЖК "Олімпійський", також на узбережжі Чорного моря. Це один із найвищих комплексів в Одесі. Апартаменти площею майже 67 м² обійшлися Світлані Борис у 63 тисячі доларів, хоча ринкова вартість такої оселі мала б тоді становити приблизно 78 тисяч доларів.

Цю квартиру жінка продала наприкінці лютого 2025 року, а замість неї купила невелику квартиру ЖК "Щасливий" у Хмельницькому, де саме зараз служить Олексій Прокопенко. Йдеться про квартиру площею 55,6 м². Ринкова вартість такої оселі сягає близько 40 тисяч доларів.

Цікаво, що сама Світлана Борис не живе в Одесі, або в Хмельницькому. Вона разом зі своїм чоловіком Анатолієм мешкає в старому будинку в Ніжині Чернігівської області. Журналісти стверджують, що цю інформацію отримали від сусідів подружжя.

Будинок в Ніжині, де мешкає теща Олексія Прокопенка Фото: hromadske

"Для чого з Ніжина вкладатися в елітне житло в Києві, Одесі та Хмельницькому — Світлана Борис нам пояснювати не захотіла. Походження коштів — теж", - заявляють журналісти.

Але на початку 2025 року теща полковника СБУ придбала ще одну квартиру. Це дворівневі апартаменти площею майже 180 м² в одній із новобудов.

Журналісти звернулися із запитом до самого Олексія Прокопенка, щоби він особисто розповів про походження майна його родичів. Полковник СБУ відмовився від зустрічі, натомість надіслав відповідь письмово.

Олексій Прокопенко стверджує, що вже розлучився зі своєю дружиною. Але це сталось влітку 2025 року, тобто вже після того, як його теща стала власницею кількох квартир.

Всі ці покупки родичів Прокопенка в СБУ пояснили їхніми заощадженнями. Уже колишня теща Прокопенка, за версією СБУ, з 2002 до 2022 року займалася гуртовою торгівлею продуктами, хоча, відповідно до її ФОП, Світлана Борис торгувала у роздріб. Торік жінка почала торгувати одягом. Мовляв, тоді вона заробила 2 мільйони 150 тисяч гривень. Водночас слідів її діяльності як постачальника в мережі немає.

Цікаво, що у тестя полковника СБУ, 61-річного пенсіонера, який раніше працював у ДСНС, немає квартир, але є дорогий мотоцикл Harley-Davidson за 13 тисяч доларів, причому сусіди розповідають, що по Ніжину він їздить на велосипеді.

Також кілька дорогих квартир є у батьків полковника СБУ. Всі вони розташовані у Києві.

Нагадаємо, у НАБУ повідомляли, що на начальника сектору Департаменту захисту національної державності СБУ та ще двох осіб відкрито матеріали про вимагання неправомірної вигоди.

В той же час в СБУ стверджують, що викрили на веденні бізнесу в Росії одного з голів регіонального управління Національного антикорупційного бюро України Руслана Магамедрасулова.