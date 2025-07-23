Теща полковника СБУ покупала квартиры в городах, где он служил, — расследование

Расследование журналистов выявило, что родственники полковника СБУ, начальника управления Хмельницкой области Алексея Прокопенко, покупают квартиры в городах, связанных с его службой. Теща топофицера в комментарии медиа отказалась объяснять происхождение средств и причину покупки недвижимости.

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Чаще всего недвижимость покупала теща полковника СБУ. Так, у нее появились квартиры в Киеве, Одессе и Хмельницком. Сама теща живет в городе Нежин Черниговской области, рассказывается в расследовании hromadske.

Журналисты обнаружили у тещи полковника СБУ несколько квартир

В 2019 году Алексей Прокопенко стал заместителем начальника управления СБУ в Одесской области, а затем в 2021 году перешел на руководящую должность в Крымское управление. Его теща Светлана Борис в 2022 году стала владелицей двух квартир в одесских ЖК бизнес-класса.

Женщина покупала имущественные права на квартиры в домах, которые уже были сданы в эксплуатацию. В декабре 2022 Светлана Борис приобрела квартиру в ЖК Avinion. Это клубный дом с закрытой территорией, круглосуточной охраной и рядом с пляжем.

ЖК Avinion, где купила квартиру теща полковника СБУ Фото: hromadske

Сама квартира — площадью более 80 м² и ценой 50 тысяч долларов. Это почти рыночная стоимость на тот момент.

В октябре 2022-го теща полковника СБУ купила еще одну квартиру, в одесском ЖК "Олимпийский", также на побережье Черного моря. Это один из самых высоких комплексов в Одессе. Апартаменты площадью почти 67 м² обошлись Светлане Борис в 63 тысячи долларов, хотя рыночная стоимость такого жилья должна была бы тогда составлять примерно 78 тысяч долларов.

Эту квартиру женщина продала в конце февраля 2025 года, а вместо нее купила небольшую квартиру ЖК "Счастливый" в Хмельницком, где именно сейчас служит Алексей Прокопенко. Речь идет о квартире площадью 55,6 м². Рыночная стоимость такого жилья достигает около 40 тысяч долларов.

Интересно, что сама Светлана Борис не живет в Одессе, или в Хмельницком. Она вместе со своим мужем Анатолием живет в старом доме в Нежине Черниговской области. Журналисты утверждают, что эту информацию получили от соседей супругов.

Дом в Нежине, где живет теща Алексея Прокопенко Фото: hromadske

"Для чего из Нежина вкладываться в элитное жилье в Киеве, Одессе и Хмельницком — Светлана Борис нам объяснять не захотела. Происхождение средств — тоже", — заявляют журналисты.

Но в начале 2025 года теща полковника СБУ приобрела еще одну квартиру. Это двухуровневые апартаменты площадью почти 180 м² в одной из новостроек.

Журналисты обратились с запросом к самому Алексею Прокопенко, чтобы он лично рассказал о происхождении имущества его родственников. Полковник СБУ отказался от встречи, зато прислал ответ письменно.

Алексей Прокопенко утверждает, что уже развелся со своей женой. Но это произошло летом 2025 года, то есть уже после того, как его теща стала владелицей нескольких квартир.

Все эти покупки родственников Прокопенко в СБУ объяснили их сбережениями. Уже бывшая теща Прокопенко, по версии СБУ, с 2002 до 2022 года занималась оптовой торговлей продуктами, хотя, согласно ее ФЛП, Светлана Борис торговала в розницу. В прошлом году женщина начала торговать одеждой. Мол, тогда она заработала 2 миллиона 150 тысяч гривен. В то же время следов ее деятельности как поставщика в сети нет.

Интересно, что у тестя полковника СБУ, 61-летнего пенсионера, который ранее работал в ГСЧС, нет квартир, но есть дорогой мотоцикл Harley-Davidson за 13 тысяч долларов, причем соседи рассказывают, что по Нежину он ездит на велосипеде.

Также несколько дорогих квартир есть у родителей полковника СБУ. Все они расположены в Киеве.

Напомним, в НАБУ сообщали, что на начальника сектора Департамента защиты национальной государственности СБУ и еще двух человек открыты материалы о вымогательстве неправомерной выгоды.

В то же время в СБУ утверждают, что разоблачили на ведении бизнеса в России одного из глав регионального управления Национального антикоррупционного бюро Украины Руслана Магамедрасулова.