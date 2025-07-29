СБУ проверяет офисы и авто в Киеве: какая причина и кого ищут

В Службе безопасности Украины объяснили, что это проверка антитеррористической защиты мест массового пребывания людей. Поэтому "проводят осмотр" помещений и ресторанов в Деснянском районе.

Related video

Служба безопасности и Национальная полиция совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины проводят плановые мероприятия по безопасности на территории Деснянского района Киева, говорится в сообщении СБУ.

"Основной целью отработок является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей", — поясняется в сообщении.

Во время мероприятий по безопасности правоохранители:

проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обороту предметов;

осуществляют проверку граждан, находящихся на соответствующей местности;

будут изучать состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.

В ведомстве отметили, что отработки будут проходить с учетом правового режима военного положения.

Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта.

"СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей", — сообщили в СБУ и напомнили, что при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

"Подчеркиваем, что в своей деятельности Служба безопасности придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан", — резюмировали в сообщении.

Напомним, в Киеве завершилось судебное заседание по избранию меры пресечения детективу Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова, задержанного Службой безопасности Украины. Суд постановил арестовать детектива, которого обвиняют в связях с Россией.

Также Фокус писал о журналистском расследовании в отношении полковника СБУ и его тещи.