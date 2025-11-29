Вербувала на війну проти України: в ПАР розгорівся скандал з депутаткою-дочкою експрезидента

Дочка колишнього президента Південно-Африканської Республіки (ПАР) Джейкоба Зуми — Дудузіле Зума пішла з посади депутатки парламенту після того, як її звинуватили у вербуванні співгромадян для участі у війні проти України на боці Росії.

Сама Дудузіле, яка у Національній асамблеї ПАР представляє опозиційну партію, заперечує будь-яку часть у вербувальній кампанії на користь РФ, пише Bloomberg.

Голова партії Умконто веСізве", до якої входить Дудузіле, Наті Нхлеко зазначив, що його політична сила поважає дії влади та підкреслив, що партія не брала участі у війні в Україні.

Автори матеріалу зауважили, що кримінальну справу проти Дудузіле порушила її зведена сестра — Нкосазана Зума-Нкубе. У матеріаліх справи йдеться по те, що Дудузіле разом з двома іншими особами обманним шляхом заманили чоловіків до Росії та передали їх найманському угрупованню для участі у війні в Україні без їхнього відома та згоди.

Журналісти пояснили, що група з приблизно 20 чоловіків із ПАР і Ботсвани, до яких звернулася Дудузіле Зума, вирушила в Росію у липні 2025 року. Їм пропонували пройти навчальну підготовку для охоронців у політичній партії її батька.

За словами деяких родичів, чоловіки підписали військові контракти російською мовою, після чого їх відправили на фронт в Україні, де через місяць вони втратили зв'язок із сім'ями.

Про подібні випадки стало відоме після того, як чинний президент ПАР Сиріл Рамафоса розпорядився провести розслідування вербування громадян для участі у війні Росії проти України.

Нагадаємо, у квітні у Киргизстані викрили мережу російських агентів, які вербували людей для участі у війні проти України на боці РФ.

