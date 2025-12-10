В окупованому Донецьку поставили пам'ятник синові заступника глави ЦРУ Майклу Глоссу

Майкл Глосс позиціонував себе, як антифашиста, екоактивіста і захисника прав жінок, але зрештою став фотографуватися з радянською символікою і підписав контракт із російською армією.

Російська пропаганда почала активно робити героя з американця Майкла Глосса, сина директора з цифрових інновацій ЦРУ Джуліани Глосс і творця ПЗ для Міноборони США і НАТО Ларрі Глосса. Майкл Глосс підписав контракт із російською армією, його визначили в 137-й полк ВДВ ЗС РФ і він загинув під час одного з так званих "м'ясних штурмів" у Донецькій області. Тепер на честь нього росіяни назвали школу в Донецьку і поставили пам'ятник, повідомляє видання "Важные истории".

Погруддя Глосса і росіянина Коковіна

Погруддя американця поставили в донецькій школі №115, яку також перейменували на його честь. Щоправда, згадується ще також російський єфрейтор Іван Коковін, який начебто загинув разом із Глоссом.

Майкл Глосс вирішив, що воюватиме зі США і приїхав до РФ Фото: Важные истории

"Солдат — це не професія, а покликання. Немає чужої землі для того, хто бореться за справедливість. May the heroes be glorified!" — йдеться на табличці, прикріпленій до погруддя.

Хто такий Майкл Глосс

Його мати Джуліан Галліна Глосс закінчила Військово-морську академію США і в 90-х стала першою жінкою-командувачкою курсантським складом академії. Понад 30 років вона працювала у сфері розвідки, служила у ВМС США, обіймала різні посади в армії. Останні шість років Джуліан Глосс будує кар'єру в Центральному розвідувальному управлінні США. У лютому 2024 року її призначили заступником директора ЦРУ з цифрових інновацій.

Батько Майкла, Ларрі Глосс, теж ветеран Військово-морських сил США, у нього є медаль за участь у знаменитій операції "Буря в пустелі". Ларрі Глосс працює у сфері кібербезпеки, зокрема в National Interest Security Company, що обслуговує національні інтереси США. Зараз він очолює структуру, що створює програмне забезпечення для безпеки клієнтів, серед яких американський уряд, а також Міноборони США та інших країн НАТО.

У 2023 році Майкл кинув навчання у США, приєднався до хіпі та поїхав подорожувати світом. Примітно, але ще у 2022 році він брав участь у мітингах на підтримку України. Потім він почав критикувати США, спалювати американські прапори, а його знайомі розповідали, що він хотів поїхати в Росію: "Він хотів воювати зі США. Але, по-моєму, на нього сильно вплинули відео з теоріями змови", — вважав один із його друзів.

Глосс вважав себе антифашистом і любив СРСР

Влітку 2023 року Майкл Глосс опинився в Росії, а вже восени підписав контракт із Міноборони РФ. Примітно, що він постив фото з найманцями з інших країн: Непалу та Китаю. Причому один із його китайських "соратників" Жуйці Сунь, після скарг у соцмережах на умови служби в російській армії зміг успішно повернутися в Китай.

Глосса відправили в штурмові загони і вже 4 квітня 2024 року він загинув у 21 рік під Часовим Яром. Його сім'я не афішувала, що він воював у російській армії, скромно повідомивши, що він "трагічно загинув у Східній Європі 4 квітня 2024 року".

Але в Кремлі смерть сина високопоставленої чиновниці ЦРУ привернула увагу, тож Путін посмертно нагородив Глосса Орденом Мужності, і його передали батькам загиблого через спецпосланця президента США Стіва Віткоффа.

Під час свого виступу на "Валдаї" в жовтні 2025 року Путін прокоментував смерть Глосса на війні з Україною: "Як там у гімні співається? США — країна хоробрих. Ось він хоробра людина. Реально довів це своєю поведінкою, своїм життям. Хоч він і американець, він був російським солдатом", — сказав він.

Нагадаємо, офіційно сім'я Глосса заявляла після його смерті, що він "страждав на психічні розлади".

