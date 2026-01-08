Замість пам'ятника Пушкіну в Одесі може з'явитися Трамп: міськрада зареєструвала петицію

В Одесі запропонували замінити бюст російського поета Олександра Пушкіна на Біржовій площі Приморського бульвару на пам'ятник 47-му президенту США Дональду Трампу. Автор петиції аргументує свою ініціативу тим, що американський лідер "суттєво впливає на глобальний порядок".

Петицію про заміну пам'ятника Пушкіну в Одесі на пам'ятник Трампу створив Тимур Вєндін. Вона зареєстрована на платформі "Соціально активний громадянин" 8 січня, збір підписів триватиме до 8 квітня 2026 року. На момент публікації новини було зібрано 14 підписів з 1 000 необхідних.

Автор петиції пояснив, що, на його думку, об'єкти монументального мистецтва в місті повинні відповідати сучасному суспільному контексту.

"Громадські простори можуть відображати не лише історичну спадщину, а й актуальні цінності, дискусії та культурні процеси", — написав Тимур Вєндін.

На його погляд, президент США Дональд Трамп є однією з найпомітніших постатей у світовій політиці поточного століття, яка суттєво впливає на міжнародні відносини та глобальний порядок.

Відео дня

В Одесі збирають підписи за заміну бюста Пушкіна пам'ятником Трампу Фото: скриншот

"Встановлення його бюста може розглядатися як сучасне артвисловлювання та привід для публічної дискусії", — заявив автор петиції.

При цьому він запропонував не знищувати бюст Пушкіна, а демонтувати та перенести його до музею чи іншого спеціалізованого культурного простору, щоб зберегти пам'ятник у відповідному історичному контексті.

Одесити обливали фарбою пам'ятник російському поету Пушкіну на Приморському бульварі Фото: Думская

Що відомо про пам'ятник Пушкіну в Одесі

Бюст російського поета Олександра Пушкіна — бронзове погруддя на гранітному постаменті — з'явився в Одесі на Приморському бульварі у 1889 році.

Він був у Державному реєстрі нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення, поки Кабінет міністрів України у 2023 році не вирішив виключити його зі списку. У вересні 2024 року голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер підписав розпорядження про демонтаж погруддя росіянина, у грудні того ж року міська рада виділила на це кошти, проте пам'ятник досі лишився на місці.

У жовтні 2025 році бюст Пушкіна в Одесі закрили ОСП Фото: Суспільне

30 жовтня ЗМІ повідомляли, що в Одесі пам'ятник Пушкіну сховали від сторонніх очей за орієнтовано-стружковими плитами за розпорядженням голови обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, 10 грудня медіа розповідали, що в тимчасово окупованому Донецьку поставили пам'ятник синові заступника глави ЦРУ Майклу Глоссу.