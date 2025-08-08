Фильм "Антарктида": в кинотеатрах покажут ленту Птушкина об украинских полярниках (трейлер)

4 сентября в украинских кинотеатрах стартует новый документальный проект Антона Птушкина — "Антарктида". Он посвящен работе украинских полярников на станции "Академик Вернадский".

Related video

Автор фильма провел на станции неделю в марте 2025 года, снимая материал самостоятельно, без команды. Постпродакшн полнометражной ленты длился полгода, пишет NV.

"Это наверное самый интересный материал, с которым я когда-либо работал. Когда половина выпуска была смонтирована, мы сняли небольшой кинотеатр, посмотрели на то, что получается, на примерный хронометраж, и решили, что Антарктиду все же надо показывать на большом экране", — рассказывает Птушкин.

Режиссер смог зафиксировать все этапы юбилейной 30-й Украинской антарктической экспедиции, начиная с путешествия на ледоколе "Ноосфера" и заканчивая жизнью в стенах полярной станции. Зрители увидят быт исследователей, смогут заглянуть даже в холодильник и узнать, зачем полярникам арбалет.

"Мы привыкли, что о крутых научных исследованиях нам рассказывает NASA, а качественные съемки природы надо смотреть на National Geographic. Фильм Антона Птушкина "Антарктида" убедительно доказывает, что мы имеем и мирового уровня науку, и такого же мирового уровня кинодокументалистов. Немного парадоксально, ведь, чтобы понять настоящий уровень того, что могут и умеют украинцы, приходится отправиться аж в Антарктиду. Но на то она и Антарктида — уникальная и неповторимая, почти другая планета, которую можно открыть для себя в этом фильме", — отмечает директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Лента не имеет возрастных ограничений и рекомендована к показу в школах и внешкольных учреждениях в рамках учебно-культурных программ.

"Для многих из нас Антарктида кажется далеким и почти нереальным местом. Но благодаря этому фильму она становится по-настоящему близкой — через истории, которые раскрывают реальный масштаб украинской науки и деятельности наших ученых. Это кино поражает эстетикой, но еще больше — содержанием и невероятными фактами. За красотой каждого кадра есть глубокое осознание того, насколько весома роль Украины в мировой науке. И этим стоит гордиться", — отмечает первый заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец.

Напомним, в Национальном антарктическом научном центре показали внезапное возвращение пингвинов на остров, где стоит станция "Академик Вернадский". Птицы покидали Галиндез, чтобы найти открытую воду и пищу.

Фокус также писал, что Национальный антарктический научный центр объявил о начале набора участников в 31-ю Украинскую антарктическую экспедицию. Будущие полярники проведут год в Антарктиде, занимаясь научной деятельностью и обеспечивая работу станции "Академик Вернадский". Подача документов продлится до 13 августа 2025 года.