Полярники сняли, как десятки "красавчиков"-пингвинов выпрыгивают из воды (видео)

В Национальном антарктическом научном центре показали внезапное возвращение пингвинов на остров, где стоит станция "Академик Вернадский". Птицы покидали Галиндез, чтобы найти открытую воду и пищу.

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Пингвины покинули остров Галиндез в мае. Однако теперь десятки "красавчиков" внезапно вернулись на берег. Уникальные кадры из Антарктики сняла биолог Зоя.

"В целом пингвины могут выпрыгнуть на высокий берег — до 3 метров. Однако для этого им предварительно надо разогнаться в воде, затем изменить угол движения и "вылететь" в воздух", — пояснили полярники.

По возможности антарктические птицы все же выбирают пологий берег и пользуются одними и теми же маршрутами. На Галиндезе, где расположена украинская станция, гнездятся преимущественно субантарктические пингвины. В прошлом сезоне их численность там достигала 6 тысяч.

"На зиму эти птицы покидают остров, чтобы весной вернуться на брачный сезон. Как это происходит, будем традиционно показывать на наших страницах чуть позже", — пообещали в Национальном антарктическом научном центре.

Напомним, биолог 30-й УАЭ Зоя Швыдкая делилась в мае, что после массового оттока пингвинов остров ощущался как "пустой". Она отмечала, что когда в ближних окрестностях была открытая вода, стайки проплывали мимо и было слышно их голоса.

В зоопарке Честера в Великобритании появилось 10 очаровательных птенцов пингвина Гумбольдта. Этот вид считается уязвимым, ведь его популяция только сокращается. Одна пара пингвинов отложила сразу два яйца, поэтому сотрудникам пришла в голову идея об усыновлении. Для того, что ни один птенец не был лишен внимания, одного из них "отдали на воспитание" однополой паре — Скампе и Флаундеру.