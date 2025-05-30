Пингвины массово покинули остров украинских полярников: что стало причиной (фото)

В Антарктику приближается зима, поэтому пингвины уже покинули остров Галиндез. Обычно они отплывают севернее, где есть открытые акватории и возможность охотиться на криль.

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Об этом сообщили ученые станции "Академик Вернадский".

Как говорится в сообщении, по итогам этого брачного сезона, то есть антарктической весны и лета, ученые насчитали на Галиндезе почти 6 тысяч субантарктических пингвинов: 4 тыс. взрослых и 2 — малых. Биолог 30-й УАЭ Зоя Швыдкая рассказывает, что еще в апреле на острове ночевало около 3,5 тысяч пингвинов. А 10 мая их стало всего 100.

Остров Галиндез, когда на нем еще были пингвины Фото: Станція "Академік Вернадський"

"Такая резкая смена ощущалась, как "пустой остров". После этого в течение недели еще было, что группки высаживались на берег, а потом возле станции их не было совсем, иногда разве что заходили на другую сторону острова. Поэтому именно 10 мая мы зафиксировали как день, когда пингвины нас оставили до весны", — пояснила Зоя.

Она также отметила, что во время морских выходов полярники постоянно видят пингвинов в океане или на островах. В нескольких километрах от станции это обычно небольшие группы, а в радиусе 10-15 км есть места, где до сих пор встречаются многотысячные стаи.

"Но если пингвины покинули наш остров, то не думайте, что здесь стало совсем тихо. Когда в ближних окрестностях есть открытая вода, то стайки проплывают мимо, и мы слышим их голоса", — делится биолог.

Украинские ученые наблюдают за пингвинами и другими птицами в контексте изменения климата. Ведь их миграции являются одним из подтверждений потепления в этом регионе Антарктики.

Ученые насчитали в этом сезоне на Галиндезе почти 6 тысяч субантарктических пингвинов Фото: Станція "Академік Вернадський"

В частности, субантарктические пингвины — теплолюбивые, и до середины 2000-х не гнездились на Галиндезе. Однако в 2006 году они появились в окрестностях и начали осваивать остров. Их количество постоянно росло, и в 2020 году на Галиндезе их уже проживало 3,5 тысячи, а прошлый сезон (2023/2024) стал рекордным. На острове насчитали почти 7 тыс. субантарктических пингвинов.

В этом сезоне количество немного меньше, однако ученые отмечают, что экспансия продолжается, ведь пингвины захватывают для гнездования новые места на Галиндезе.

Напомним, вблизи антарктической станции "Академик Вернадский" биолог 30-й Украинской антарктической экспедиции Зоя Швыдкая зафиксировала на видео поведение пингвина, которое обычно наблюдается в брачный период. В частности, птица взяла несколько камней из чужого гнезда — и это заметил его владелец.

Фокус также писал, что украинские полярники показали огромного морского слоненка.