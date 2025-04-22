На станции Вернадского пингвин воровал камни из чужого гнезда: почему ученых это заинтересовало (видео)

Вблизи антарктической станции "Академик Вернадский" биолог 30-й Украинской антарктической экспедиции Зоя Швыдкая зафиксировала на видео поведение пингвина, которое обычно наблюдается в брачный период. В частности, птица взяла несколько камней из чужого гнезда — и это заметил его владелец.

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Видео было опубликовано на официальной Facebook-странице украинской антарктической станции.

Ученые объясняют, что активный период гнездования у субантарктических пингвинов, которые живут на острове Галиндез, приходится на антарктическую весну (осень в Украине). Именно тогда птицы строят гнезда, откладывают яйца и выкармливают птенцов. В этот период нередко наблюдается конкуренция за материалы для гнездования, в частности — кража камней из соседних гнёзд.

Несмотря на завершение сезона размножения и приближение антарктической зимы, отдельные пингвины продолжают проявлять гнездовую активность. Ученые предполагают, что такое поведение может быть формой тренировки или закрепления инстинктивных действий, в частности — подготовки к следующему сезону.

Напомним, недавно ученые украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали необычного гостя — египетскую цаплю. Обычно она не живет на антарктическом континенте, однако изредка может залетать в южные широты.

Позже полярники показали встречу с одним из крупнейших хищников Антарктиды — морским леопардом. Ученые рассказали, что обычно эти животные питаются пингвинами.