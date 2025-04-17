Охотятся на пингвинов: вблизи станции Вернадского завелись главные хищники Антарктики (видео)

Украинские полярники с антарктической исследовательской станции Академик Вернадский показали встречу с одним из крупнейших хищников Антарктиды.

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Соответствующее видео пресс-служба Национального арктического центра разместила в Facebook. Встречу сняла биолог Зоя Швыдкая.

Морской леопард — это один из главных хищников Антарктиды, который питается, в частности, пингвинами. Птенцы, которые только учатся плавать, — легкая для них добыча.

Всего в этот период года сразу несколько леопардов постоянно держатся вокруг острова Галиндез, где расположен "Вернадский". Ведь вокруг станции гнездятся несколько тысяч пингвинов, которые выводят малышей.

Стоит добавить, что морской леопард во время съемки отдыхал на льдине. Охотятся они только в океане.

"P.S. ни один украинский полярник по следам к леопарду не поплыл, не волнуйтесь", — добавили в арктическом центре.

Морской леопард: что это за животное

Морской леопард или леопардовый тюлень относится к классу хищных млекопитающих. Примерно 50 млн лет назад он приспособился для жизни как на суше, так и в воде.

Наиболее характерной чертой морского леопарда являются черные пятна вокруг белых участков тела. Из-за этого узора этот вид тюленей напоминает наземного леопарда, поэтому его так и назвали.

Длина тела у морского леопарда достигает до 3 м у самцов и до 4 м — у самок. Вес самцов составляет примерно 270 кг, а самок — 400 кг. По своим габаритам этот вид тюленей уступает лишь морским слонам и моржам.

Живут они в холодных водах Южного полушария. Они живут круглый год исключительно в водах Антарктиды, однако иногда их замечали в Южной Америке, Австралии, Южной Африке и Новой Зеландии.

Напомним, в марте украинские ученые впервые зафиксировали уникальные "разговоры" косаток. Они редко появляются возле станции.

Позже ученые заметили возле станции неожиданную гостью — египетскую цаплю. Эта птица живет повсюду, кроме Антарктиды.