Полюють на пінгвінів: поблизу станції Вернадського завелись головні хижаки Антарктики (відео)

Українські полярники з антарктичної дослідницької станції Академік Вернадський показали зустріч з одним із найбільших хижаків Антарктиди.

Related video

Відповідне відео пресслужба Національного арктичного центру розмістила в Facebook. Зустріч зафільмувала біологиня Зоя Швидка.

Морський леопард — це один із головних хижаків Антарктиди, який живиться, зокрема, пінгвінами. Пташенята, що тільки вчаться плавати, — легка для них здобич.

Загалом у цей період року одразу кілька леопардів постійно тримаються навколо острова Галіндез, де розташований "Вернадський". Адже навколо станції гніздують кілька тисяч пінгвінів, які виводять малят.

Варто додати, що морський леопард під час зйомки відпочивав на крижині. Полюють вони лише в океані.

"P.S. жоден український полярник за слідами до леопарда не поплив, не хвилюйтеся", — додали в арктичному центрі.

Морський леопард: що це за тварина

Морський леопард або леопардовий тюлень належить до класу хижих ссавців. Приблизно 50 млн років тому він пристосувався для життя як на суші, так і у воді.

Найбільш характерною рисою морського леопарда є чорні плями навколо білих ділянок тіла. Через цей візерунок цей вид тюленів нагадує наземного леопарда, тому його так і назвали.

Довжина тіла у морського леопарда сягає до 3 м у самців і до 4 м – у самиць. Вага самців становить приблизно 270 кг, а самиць – 400 кг. За своїми габаритами цей вид тюленів поступається лише морським слонам та моржам.

Живуть вони у холодних водах Південної півкулі. Вони живуть цілий рік винятково у водах Антарктиди, однак інколи їх помічали у Південній Америці, Австралії, Південній Африці та Новій Зеландії.

Нагадаємо, в березні українські вчені вперше зафіксували унікальні "розмови" косаток. Вони рідко з'являються біля станції.

Пізніше науковці помітили біля станції неочікувану гостю — єгипетську чаплю. Цей птах живе всюди, крім Антарктиди.