На станції Вернадського пінгвін крав каміння з чужого гнізда: чому вчених це зацікавило (відео)

Поблизу антарктичної станції "Академік Вернадський" біологиня 30-ї Української антарктичної експедиції Зоя Швидка зафіксувала на відео поведінку пінгвіна, яка зазвичай спостерігається в шлюбний період. Зокрема, птах взяв кілька камінців із чужого гнізда — й це помітив його власник.

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Відео було опубліковано на офіційній Facebook-сторінці української антарктичної станції.

Науковці пояснюють, що активний період гніздування у субантарктичних пінгвінів, які мешкають на острові Галіндез, припадає на антарктичну весну (осінь в Україні). Саме тоді птахи будують гнізда, відкладають яйця та вигодовують пташенят. У цей період нерідко спостерігається конкуренція за матеріали для гніздування, зокрема — крадіжка каміння з сусідніх гнізд.

Попри завершення сезону розмноження та наближення антарктичної зими, окремі пінгвіни продовжують проявляти гніздову активність. Науковці припускають, що така поведінка може бути формою тренування або закріплення інстинктивних дій, зокрема — підготовки до наступного сезону.

Нагадаємо, нещодавно науковці української антарктичної станції "Академік Вернадський" зафіксували незвичайного гостя — єгипетську чаплю. Зазвичай вона не живе на антарктичному континенті, однак зрідка може залітати у південні широти.

Пізніше полярники показали зустріч з одним із найбільших хижаків Антарктиди — морським леопардом. Вчені розповіли, що зазвичай ці тварини харчуються пінгвінами.