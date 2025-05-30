Пінгвіни масово залишили острів українських полярників: що стало причиною (фото)

До Антарктики наближається зима, тому пінгвіни вже залишили острів Галіндез. Зазвичай вони відпливають північніше, де є відкриті акваторії та можливість полювати на криль.

Related video

Про це повідомили науковці станції "Академік Вернадський".

Як йдеться у повідомленні, за підсумками цього шлюбного сезону, тобто антарктичної весни і літа, вчені нарахували на Галіндезі майже 6 тисяч субантарктичних пінгвінів: 4 тис. дорослих та 2 — малих. Біологиня 30-ї УАЕ Зоя Швидка розповідає, що ще в квітні на острові ночувало приблизно 3,5 тисячі пінгвінів. А 10 травня їх стало лише 100.

Острів Галіндез, коли на ньому ще були пінгвіни Фото: Станція "Академік Вернадський"

"Така різка зміна відчувалася, як "порожній острів". Після цього протягом тижня ще було, що групки висаджувались на берег, а згодом біля станції їх не було зовсім, іноді хіба що заходили на інший бік острова. Тож саме 10 травня ми зафіксували як день, коли пінгвіни нас залишили до весни", — пояснила Зоя.

Вона також зазначила, що під час морських виходів полярники постійно бачать пінгвінів в океані чи на островах. За кілька кілометрів від станції це зазвичай невеликі групи, а в радіусі 10–15 км є місця, де досі зустрічаються кількатисячні зграї.

"Але якщо пінгвіни залишили наш острів, то не думайте, що тут стало зовсім тихо. Коли в ближніх околицях є відкрита вода, то зграйки пропливають повз, і ми чуємо їхні голоси", — ділиться біологиня.

Українські вчені спостерігають за пінгвінами та іншими птахами в контексті зміни клімату. Адже їхні міграції є одним із підтверджень потепління в цьому регіоні Антарктики.

Учені нарахували цього сезону на Галіндезі майже 6 тисяч субантарктичних пінгвінів Фото: Станція "Академік Вернадський"

Зокрема, субантарктичні пінгвіни — теплолюбні, і до середини 2000-х не гніздували на Галіндезі. Однак 2006 року вони з'явилися в околицях та почали освоювати острів. Їхня кількість постійно зростала, і 2020 року на Галіндезі їх уже мешкало 3,5 тисячі, а минулий сезон (2023/2024) став рекордним. На острові нарахували майже 7 тис. субантарктичних пінгвінів.

Цього сезону кількість трохи менша, однак вчені зазначають, що експансія триває, адже пінгвіни захоплюють для гніздування нові місця на Галіндезі.

Нагадаємо, поблизу антарктичної станції "Академік Вернадський" біологиня 30-ї Української антарктичної експедиції Зоя Швидка зафіксувала на відео поведінку пінгвіна, яка зазвичай спостерігається в шлюбний період. Зокрема, птах взяв кілька камінців із чужого гнізда — й це помітив його власник.

Фокус також писав, що українські полярники показали величезне морське слоненя.