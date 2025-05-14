Відпочиває в крижаній "ванні": українські полярники показали величезне морське слоненя (відео)

Кумедне морське слоненя прилягло відпочити у крижаній "ванні" на острові Галіндез, де розташована українська антарктична станція "Вернадський". Біологиня з України Зоя Швидка поділилася відео з твариною.

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Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

Науковці розповіли, що ці тварини не живуть в районі станції "Вернадський" — більша частина їхньої популяції мешкає на островах Субантарктики. Але іноді молоді слони припливають та відпочивають на острові Галіндез.

"Якось один з них навіть примостився в човен українських полярників на причалі та спав там кілька днів!" — написали вчені.

На сторінці центру зазначили, що морські слони — найбільші серед ластоногих: дорослі самці можуть сягати 5-6 метрів у довжину та набирати вагу до 5 тонн.

Через такий великий розмір, огрядну форму тіла та "хобот" у самців (шкіряний мішок на носі, який вони роздувають в агресивному стані) цих тюленів і назвали слонами.

Зокрема, близько 80% свого життя вони проводять у воді, в пошуках їжі. За здобиччю пірнають на глибину 400-1000 метрів, але можуть занурюватися й на 2400 метрів. Там полюють на кальмарів та риб, вистежуючи їх своїми велетенськими чорними очима.

На сушу морські слони виходять на період розмноження та линяння, утворюючи берегові лежбища. Самці виробляють багато тестостерону й можуть збирати в гарем до 100 самиць, за яких часто б'ються між собою. Але так буває не в усіх. Деякі самці обмежуються кількома самицями й населяють відокремлені бухти, щоб не мати конкурентів.

Нагадаємо, на станції Вернадського пінгвін крав каміння з чужого гнізда і вчених це зацікавило. Науковці пояснюють, що активний період гніздування у субантарктичних пінгвінів, які мешкають на острові Галіндез, припадає на антарктичну весну (осінь в Україні). Саме тоді птахи будують гнізда, відкладають яйця та вигодовують пташенят. У цей період нерідко спостерігається конкуренція за матеріали для гніздування, зокрема — крадіжка каміння з сусідніх гнізд.

Також Фокус писав, що нещодавно науковці української антарктичної станції зафіксували незвичайного гостя — єгипетську чаплю. Зазвичай вона не живе на антарктичному континенті, однак зрідка може залітати у південні широти.