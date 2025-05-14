Отдыхает в ледяной "ванне": украинские полярники показали огромного морского слоненка (видео)

Забавный морской слоненок прилег отдохнуть в ледяной "ванне" на острове Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция "Вернадский". Биолог из Украины Зоя Швыдкая поделилась видео с животным.

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Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Ученые рассказали, что эти животные не живут в районе станции "Вернадский" — большая часть их популяции обитает на островах Субантарктики. Но иногда молодые слоны приплывают и отдыхают на острове Галиндез.

"Как-то один из них даже примостился в лодку украинских полярников на причале и спал там несколько дней!" — написали ученые.

На странице центра отметили, что морские слоны — крупнейшие среди ластоногих: взрослые самцы могут достигать 5-6 метров в длину и набирать вес до 5 тонн.

Из-за такого большого размера, грузной формы тела и "хобота" у самцов (кожаный мешок на носу, который они раздувают в агрессивном состоянии) этих тюленей и назвали слонами.

В частности, около 80% своей жизни они проводят в воде, в поисках пищи. За добычей ныряют на глубину 400-1000 метров, но могут погружаться и на 2400 метров. Там охотятся на кальмаров и рыб, выслеживая их своими огромными черными глазами.

На сушу морские слоны выходят на период размножения и линьки, образуя береговые лежбища. Самцы вырабатывают много тестостерона и могут собирать в гарем до 100 самок, за которых часто дерутся между собой. Но так бывает не у всех. Некоторые самцы ограничиваются несколькими самками и населяют уединенные бухты, чтобы не иметь конкурентов.

Напомним, на станции Вернадского пингвин воровал камни из чужого гнезда и ученых это заинтересовало. Ученые объясняют, что активный период гнездования у субантарктических пингвинов, которые живут на острове Галиндез, приходится на антарктическую весну (осень в Украине). Именно тогда птицы строят гнезда, откладывают яйца и выкармливают птенцов. В этот период нередко наблюдается конкуренция за материалы для гнездования, в частности — кража камней из соседних гнёзд.

Также Фокус писал, что недавно ученые украинской антарктической станции зафиксировали необычного гостя — египетскую цаплю. Обычно она не живет на антарктическом континенте, однако изредка может залетать в южные широты.