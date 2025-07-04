"Урожайный год" для вымирающих пингвинов: яиц было так много, что одно отдали однополой паре (видео)

В зоопарке Честера в Великобритании только что появилось 10 очаровательных птенцов пингвина Гумбольдта, которые находятся в уязвимом положении. Один из новорожденных воспитывается однополой парой — ранее сотрудники зоопарка отдали им яйцо другой пары.

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Пингвины Гумбольдта — уязвимый вид. Считается, что в дикой природе их насчитывается всего 23 800 особей и их численность, увы, лишь сокращается. Основными причинами сокращения популяции называют изменение климата, повышение температуры океана, а также чрезмерный вылов рыбы, пишет IFLScience.

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Спасение вымирающего вида

Чтобы защитить вид от вымирания, ученые инициировали ряд программ разведения, направленных на предотвращение вымирания вида, поддержание популяции пингвинов в зоопарках, которая является генетически разнообразной и здоровой. В этой программе также принимает участие и зоопарк Честера, в котором недавно на свет появилось сразу 10 птенцов морских птиц. Эта серия вылуплений стала еще одним важным шагом к восстановлению популяции.

Однополая пара усыновила птенца

По словам сотрудников зоопарка, когда пара пингвинов, Вотсит и Пич, отложили сразу два яйца, им пришла в голову идея усыновления. В результате для лучшего старта в жизни, одно яйцо было отдано однополой паре, Скампи и Флаундеру.

Любопытно, что отцы тут же приступили к своим родительским обязанностям. В результате их приемный птенец успешно вылупился вместе с девятью другими птенцами уже к концу апреля.

Такое поведение морских птиц может показаться странным, но ученые предупреждают, что на самом деле в этом нет ничего удивительного. Когда дело касается однополого родительства — Скампи и Флаундер вовсе не одиноки, причем не только среди пингвинов, но и птиц в целом. Такое поведение ранее было задокументировано у многих видов птиц, в том числе:

фламинго;

лебедей;

стервятников и других.

Отметим, что однополое поведение в целом распространено в животном мире, но ученые считают, что оно все еще является недооцененным и малоизученным.

Первая стадия вылупления птенца пингвина Гумбольдта – это называется проклевыванием Фото: CHESTER ZOO

Беби-бум в зоопарке

По словам менеджера группы пингвинов в зоопарке Зои Свитман, 10 птенцов, вылупившихся за один сезон на самом деле знаменуют собой рекордный год для местной популяции пингвинов. Это фантастические новости для вида и блестящий успех для международной программы по сохранению и разведению

С тех пор как птенцы появились на свет, они уже выросли почти вчетверо и, что самое важное, восемь из них уже получили имена. Отметим, что ежегодно зоопарк выбирает тему, в рамках которой выбираю имена. В этом году темой года стала "небесная теми". В результате детеныши получили такие имена:

Урса;

Альциона;

Квазар;

Орион;

Дорадо;

Кассиопея;

Альтаир;

Зена.

Оставшиеся двое пингвинят, в том числе и выращенный однополой парой, получат свои имена немного позже.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, как и когда пингвины развили свои удивительные крылья.