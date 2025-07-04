"Урожайний рік" для вимираючих пінгвінів: яєць було так багато, що одне віддали одностатевій парі (відео)

У зоопарку Честера у Великій Британії щойно з'явилося 10 чарівних пташенят пінгвіна Гумбольдта, які перебувають у вразливому становищі. Одне з новонароджених виховується одностатевою парою — раніше співробітники зоопарку віддали їм яйце іншої пари.

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Пінгвіни Гумбольдта — вразливий вид. Вважається, що в дикій природі їх налічується всього 23 800 особин і їхня чисельність, на жаль, лише скорочується. Основними причинами скорочення популяції називають зміну клімату, підвищення температури океану, а також надмірний вилов риби, пише IFLScience.

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Порятунок виду, що вимирає

Аби захистити вид від вимирання, науковці ініціювали низку програм розведення, спрямованих на запобігання вимиранню виду, підтримання популяції пінгвінів у зоопарках, яка є генетично різноманітною та здоровою. У цій програмі також бере участь і зоопарк Честера, в якому нещодавно на світ з'явилося одразу 10 пташенят морських птахів. Ця серія вилуплень стала ще одним важливим кроком до відновлення популяції.

Одностатева пара усиновила пташеня

За словами співробітників зоопарку, коли пара пінгвінів, Вотсіт і Піч, відклали одразу два яйця, їм спала на думку ідея усиновлення. У результаті для кращого старту в житті, одне яйце було віддано одностатевій парі, Скампі та Флаундеру.

Цікаво, що батьки одразу ж приступили до своїх батьківських обов'язків. У результаті їхнє назване пташеня успішно вилупилося разом з дев'ятьма іншими пташенятами вже до кінця квітня.

Така поведінка морських птахів може здатися дивною, але вчені попереджають, що насправді в цьому немає нічого дивного. Коли йдеться про одностатеве батьківство — Скампі й Флаундер зовсім не самотні, причому не тільки серед пінгвінів, а й птахів загалом. Така поведінка раніше була задокументована у багатьох видів птахів, зокрема:

фламінго;

лебедів;

стерв'ятників та інших.

Зазначимо, що одностатева поведінка загалом поширена у тваринному світі, але вчені вважають, що вона все ще є недооціненою і маловивченою.

Перша стадія вилуплення пташеняти пінгвіна Гумбольдта — це називається прокльовуванням Фото: CHESTER ZOO

Бебі-бум у зоопарку

За словами менеджерки групи пінгвінів у зоопарку Зої Світман, 10 пташенят, що вилупилися за один сезон, насправді знаменують собою рекордний рік для місцевої популяції пінгвінів. Це фантастичні новини для виду і блискучий успіх для міжнародної програми зі збереження та розведення

Відтоді як пташенята з'явилися на світ, вони вже виросли майже учетверо і, що найважливіше, вісім із них уже отримали імена. Зазначимо, що щороку зоопарк обирає тему, в рамках якої обираю імена. Цього року темою року стала "небесна тема". У результаті дитинчата отримали такі імена:

Урса;

Альціона;

Квазар;

Оріон;

Дорадо;

Кассіопея;

Альтаїр;

Зена.

Двоє пінгвіненят, що залишилися, зокрема й вирощений одностатевою парою, отримають свої імена трохи пізніше.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, як і коли пінгвіни розвинули свої дивовижні крила.