Полярники зафільмували, як десятки "красунчиків"-пінгвінів вистрибують з води (відео)

У Національному антарктичному науковому центрі показали раптове повернення пінгвінів на острів, де стоїть станція «Академік Вернадський». Птахи залишали Галіндез, щоб знайти відкриту воду та їжу.

Related video

Пінгвіни полишили острів Галіндез у травні. Однак тепер десятки "красунчиків" раптово повернулися на берег. Унікальні кадри з Антарктики зняла біологиня Зоя.

"Загалом пінгвіни можуть вистрибнути на високий берег — до 3 метрів. Однак для цього їм попередньо треба розігнатися у воді, потім змінити кут руху та "вилетіти" в повітря", — пояснили полярники.

За можливості антарктичні птахи все ж обирають пологий берег і користуються одними й тими ж маршрутами. На Галіндезі, де розташована українська станція, гніздують переважно субантарктичні пінгвіни. Минулого сезону їхня чисельність там сягала 6 тисяч.

"На зиму ці птахи залишають острів, щоб навесні повернутися на шлюбний сезон. Як це відбувається, будемо традиційно показувати на наших сторінках трохи згодом", — пообіцяли у Національному антарктичному науковому центрі.

Нагадаємо, біологиня 30-ї УАЕ Зоя Швидка ділилась у травні, що після масового відпливу пінгвінів острів відчувався як "порожній". Вона зазначала, що коли в ближніх околицях була відкрита вода, зграйки пропливали повз і було чутно їхні голоси.

У зоопарку Честера у Великій Британії з'явилося 10 чарівних пташенят пінгвіна Гумбольдта. Цей вид вважається вразливим, адже його популяція лише скорочується. Одна пара пінгвінів відклала одразу два яйця, тож співробітникам спала на думку ідея про усиновлення. Для того, що жодне пташеня не було позбавлене уваги, одного з них "віддали на виховання" одностатевій парі — Скампі та Флаундеру.