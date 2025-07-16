Національний антарктичний науковий центр оголосив про початок набору учасників до 31-ї Української антарктичної експедиції. Майбутні полярники проведуть рік в Антарктиді, займаючись науковою діяльністю та забезпечуючи роботу станції "Академік Вернадський". Подача документів триватиме до 13 серпня 2025 року.

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Організатори визначили ключові критерії для майбутніх учасників експедиції. Це насамперед відсутність хронічних захворювань, неконфліктність та комунікабельність, а також здатність працювати в умовах жорсткого графіка. Детальніше про "роботу мрії", — у матеріалі Фокусу.

Обмежень за статтю, віком чи іншими ознаками немає. Головні критерії під час добору — освіта, фаховий рівень та досвід кандидата, а також здатність до роботи в складних погодних умовах на краю Землі.

Перевагу матимуть кандидати зі знанням іноземних мов, зокрема англійської та іспанської, а також ті, хто вміє керувати моторним човном або управляти дроном.

Яких фахівців шукають?

Експедиція потребує спеціалістів двох основних напрямків. Серед науковців шукають знавців геології, геофізики, геокосмосу, фізичних та природничих наук. До команди життєзабезпечення необхідні: лікар, кухар, системний адміністратор, механік та дизеліст-електрик.

Учасникам експедиції надають можливість долучитися до глобальної науки, забезпечують житлом серед Південного океану поруч з пінгвінами, гідноюоплатою праці та безлімітним доступом до інтернету.

Краєвиди Антарктиди Фото: Національний антарктичний науковий центр

"Забезпечується одяг, харчування, засоби гігієни, медикаменти та лікарська допомога", — додають організатори.

Процедура подачі документів

Для участі в конкурсі до 13 серпня 2025 року необхідно надіслати на електронну пошту НАНЦ (uac@uac.gov.ua) заяву, резюме, мотиваційний лист та копії документів про освіту, стаж роботи, а також додаткові документи для військовозобов'язаних.

Українцям в Антарктиді пропонують роботу Фото: Національний антарктичний науковий центр

Успішні кандидати пройдуть фахову співбесіду, тестування психологом, медкомісію та спеціальний тренінг.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

На віддаленому шотландському острові Ханда, який славиться своєю дикою природою і відсутністю постійних жителів, відкрито вакансію єгеря.

21-річна американка Ханна Аллен переїхала до Іспанії працювати нянею та несподівано закохалася у 23-річного сина свого роботодавця. Її відверте зізнання у TikTok зібрало понад 7,8 мільйона переглядів.

Крім того, професорка озвучила єдине питання, яке завжди потрібно ставити на співбесіді.