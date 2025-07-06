Професорка озвучила єдине питання, яке завжди потрібно ставити на співбесіді

Сьюзі Велч розповіла про єдине питання, яке допомагає кандидатам розпізнати справжні цінності потенційного роботодавця та уникнути розчарувань у майбутньому.

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Пошук "роботи мрії" — це важке завдання не тільки для кандидатів на певну позицію, але й для роботодавців. Дуже важливо, аби цінності співробітника збігалися з цінностями компанії, адже це забезпечує високу залученість. Про це розповідає видання Make It.

Однак, як виявилося, більшість з нас не знає про свої пріоритети, а ще складніше — розібратися з цінностями компанії.

Дослідження показують, що близько 7% дорослих людей чітко усвідомлюють, що для них важливо.

До питань на співбесіді треба ставитися уважно Фото: Pixels

"Майже у кожній компанії вам скажуть, що цінують розширення можливостей, інновації та прагнення до досконалості. Але давайте будемо чесними: це просто банальності. Справжні цінності — зовсім не те, що компанія говорить. Цінності — це те, як насправді виконується робота", — пояснює експертка.

Основне питання на співбесіді

Існує одне питання, яке допомагає відкинути всю "воду" та розкриває реальні цінності компанії: "Яка людина не повинна працювати у вашій компанії?".

Це питання зазвичай спантеличує менеджерів з найму, але саме тому воно працює. Відповіді на нього частіше бувають чесними, менш відрепетируваними та показовими.

Ось кілька ймовірних відповідей, які отримає кандидат:

"Людина, яка не хоче відповідати на повідомлення на вихідних";

"Хтось, хто хоче спробувати себе на різних ролях — це місце для спеціалістів";

"Людина, яка занадто товариська";

"Той, хто любить працювати самостійно".

Ці відповіді розкривають справжні цінності компанії. Наприклад, відповідь "людина, яка не хоче відповідати на повідомлення на вихідних" демонструє, що компанія може декларувати повагу до особистих кордонів співробітників, але насправді очікує постійної віддачі.

Коли та як ставити це питання

Експертка рекомендує залишати це питання на кінець співбесіди, в ідеалі — після отримання пропозиції. Оскільки воно може збентежити менеджерів з найму, тому важливо переконатися, що у вас хороші стосунки.

Ваш тон має бути доброзичливим, а не як у слідчого на допиті, хоча насправді ви проводите невелике розслідування.

Сьюзі Велч — випускниця Гарвардського університету, професорка бізнес-школи Нью-Йоркського університету, відома дослідниця, ведуча подкасту, авторка бестселерів за версією NYT. Нещодавно опублікувала книгу "Стати собою: перевірений метод побудови автентичного життя та кар’єри".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Рекрутер Трент Іннес став відомим завдяки своєму незвичному "тесту з чашкою кави". Він проводить його на кожній співбесіді — і навіть найперспективніший кандидат не отримає роботу, якщо не пройде це випробування.

Жінка вирішила помститися керівнику після звільнення через хворобу. Вона працювала тренером із гімнастики лише два місяці, коли дізналася, що втратила роботу, перебуваючи в лікарні.

Окрім того, відома менеджерка з найму розказала, про що треба обов'язково збрехати під час співбесіди.