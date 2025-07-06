Профессор озвучила единственный вопрос, который всегда нужно задавать на собеседовании

Сьюзи Велч рассказала о единственном вопросе, который помогает кандидатам распознать истинные ценности потенциального работодателя и избежать разочарований в будущем.

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Поиск "работы мечты" — это трудная задача не только для кандидатов на определенную позицию, но и для работодателей. Очень важно, чтобы ценности сотрудника совпадали с ценностями компании, ведь это обеспечивает высокую вовлеченность. Об этом рассказывает издание Make It.

Однако, как оказалось, большинство из нас не знает о своих приоритетах, а еще сложнее — разобраться с ценностями компании.

Исследования показывают, что лишь около 7% взрослых людей четко осознают, что для них важно.

К вопросам на собеседовании надо относиться внимательно Фото: Pixels

"Почти в каждой компании вам скажут, что ценят расширение возможностей, инновации и стремление к совершенству. Но давайте будем честными: это просто банальности. Настоящие ценности — совсем не то, что компания говорит. Ценности — это то, как на самом деле выполняется работа", — объясняет эксперт.

Основной вопрос на собеседовании

Существует один вопрос, который помогает отбросить всю "воду" и раскрывает реальные ценности компании: "Какой человек не должен работать в вашей компании?".

Этот вопрос обычно озадачивает менеджеров по найму, но именно поэтому он работает. Ответы на него чаще бывают честными, менее отрепетированными и показательными.

Вот несколько вероятных ответов, которые получит кандидат:

"Человек, который не хочет отвечать на сообщения по выходным";

"Кто-то, кто хочет попробовать себя на разных ролях — это место для специалистов";

"Человек, который слишком общительный";

"Тот, кто любит работать самостоятельно".

Эти ответы раскрывают истинные ценности компании. Например, ответ "человек, который не хочет отвечать на сообщения на выходных" демонстрирует, что компания может декларировать уважение к личным границам сотрудников, но на самом деле ожидает постоянной отдачи.

Когда и как задавать этот вопрос

Эксперт рекомендует оставлять этот вопрос на конец собеседования, в идеале — после получения предложения. Поскольку он может смутить менеджеров по найму, поэтому важно убедиться, что у вас хорошие отношения.

Ваш тон должен быть доброжелательным, а не как у следователя на допросе, хотя на самом деле вы проводите небольшое расследование.

Сьюзи Уэлч — выпускница Гарвардского университета, профессор бизнес-школы Нью-Йоркского университета, известная исследовательница, ведущая подкаста, автор бестселлеров по версии NYT. Недавно опубликовала книгу "Стать собой: проверенный метод построения аутентичной жизни и карьеры".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Рекрутер Трент Иннес стал известным благодаря своему необычному "тесту с чашкой кофе". Он проводит его на каждом собеседовании — и даже самый перспективный кандидат не получит работу, если не пройдет это испытание.

Женщина решила отомстить руководителю после увольнения из-за болезни. Она работала тренером по гимнастике всего два месяца, когда узнала, что потеряла работу, находясь в больнице.

Кроме того, известный менеджер по найму рассказала, о чем надо обязательно соврать во время собеседования.