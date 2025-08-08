Фільм "Антарктида": в кінотеатрах покажуть стрічку Птушкіна про українських полярників (трейлер)

4 вересня в українських кінотеатрах стартує новий документальний проєкт Антона Птушкіна — "Антарктида". Він присвячений роботі українських полярників на станції "Академік Вернадський".

Автор фільму провів на станції тиждень у березні 2025 року, знімаючи матеріал самостійно, без команди. Постпродакшн повнометражної стрічки тривав пів року, пише NV.

"Це напевно найцікавіший матеріал, з яким я коли-небудь працював. Коли половина випуску була змонтована, ми зняли невеличкий кінотеатр, подивилися на те, що виходить, на приблизний хронометраж, і вирішили, що Антарктиду все ж таки треба показувати на великому екрані", — розповідає Птушкін.

Режисер зміг зафіксувати всі етапи ювілейної 30-ї Української антарктичної експедиції, починаючи з подорожі криголамом "Ноосфера" та завершуючи життям у стінах полярної станції. Глядачі побачать побут дослідників, зможуть зазирнути навіть у холодильник і дізнатися, навіщо полярникам арбалет.

"Ми звикли, що про круті наукові дослідження нам розповідає NASA, а якісні зйомки природи треба дивитися на National Geographic. Фільм Антона Птушкіна "Антарктида" переконливо доводить, що ми маємо і світового рівня науку, і такого ж світового рівня кінодокументалістів. Трохи парадоксально, адже, щоб зрозуміти справжній рівень того, що можуть та вміють українці, доводиться відправитися аж до Антарктиди. Але на те вона й Антарктида — унікальна та неповторна, майже інша планета, яку також можна відкрити для себе у цьому фільмі", — зазначає директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Стрічка не має вікових обмежень і рекомендована до показу у школах та позашкільних закладах у межах навчально-культурних програм.

"Для багатьох із нас Антарктида здається далеким і майже нереальним місцем. Але завдяки цьому фільму вона стає по-справжньому близькою — через історії, які розкривають реальний масштаб української науки та діяльності наших науковців. Це кіно вражає естетикою, але ще більше — змістом і неймовірними фактами. За красою кожного кадру є глибоке усвідомлення того, наскільки вагомою є роль України у світовій науці. І цим варто пишатися", — наголошує перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець.

