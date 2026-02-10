У Києві активісти знесли бюст Пушкіна з памʼятки архітектури: місцеві вважають це "недоречним"

На Подолі у Києві активісти самовільно демонтували декоративний бюст російського поета Олексанра Пушкіна з будинку кінця XIX століття. Що цікаво, цей інцидент одразу спровокував дискусію в мережі, і більшість киян зауважили, що у знесенні постаті не було потреби.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав відомий краєзнавець і блогер Кирило Степанець. За його словами, бюст Пушкіна зняли без погодження місцевої влади, а просто взяли і прибрали.

У Києві активісти самовільно знесли бюст Пушкіна Фото: Facebook

"В такому місці, де його особливо ніхто не бачив, плюс не узгоджуючи ні з ким. Це був останній Пушкін Києва, теж більше зносити нема що. Вочевидь, це було зроблено за допомогою альпіністського спорядження", — зауважив блогер у своєму дописі.

У коментарях під дописом користувачка Daria Miroshnik написала, що народилася в цьому будинку і зовсім не радіє такому "перемаганню пам’ятника". Також вона додала, що бюст російського письменника завжди був частиною історії Подолу, його майже ніхто не помічав, і такі дії просто зводять нанівець роботу інших.

"Тобто його навіть не сильно видно, будинку під 200 років. Де був цей полумʼяний парубок, коли будинок майже знесли будинком монстром поруч. Це все просто боротьба з повітряними кульками, тому що бюст не може дати здачі. І нажаль, на превеликий жаль такими діями багато зусиль інших множаться на 0", — написала жінка.

Коментарі під публікацією Фото: Скриншот

Свою думку висловив і член Національної спілки журналістів України Павло Авдокушин, і зокрема нецензурно висловився про активістів,що прибрали бюст. За його словами, справа полягає не в Пушкіні, а в тому, що в Україні немає жодної відповідальності за пошкодження будівель до 1917 року, включно з їхніми елементами.

Бюст Олексанра Пушкіна був розміщенний на будинку кінця XIX століття Фото: З відкритих джерел

Дехто з коментаторів навіть зазначав, що раніше і не знав про існування цього бюсту, і що він не був пропагандою "руського міра", а просто частина київської історії. Інша користувачка додала, що бюст міг би залишитися "прикольною загадкою" для киян і поціновувачів Пушкіна, попри те, що не підтримує імперські маркери в інших пам’ятках.

Коментарі під публікацією Фото: Скриншот

Варто зауважити, що на момент публікації новини Департамент містобудування та архітектури КМДА не давав жодних коментарів.

На сайті "Київ — моє улюблене місто" зазначають, що бюст Олександра Пушкіна розташовувався на четвертому поверсі будинку за адресою вулиця Костянтинівська, 16 на Подолі. Монумент встановили в 1899 році, до сторіччя від дня народження поета. Будівля, у якій він знаходився, раніше була прибутковим будинком і належала мадам Рольник.

Також у матеріалі пишуть, що в Києві налічувалося дев’ять пам’ятників Пушкіну: серед них бюсти в бібліотеці імені Вернадського, у дворі гімназії навпроти "Охмадиту", у Музеї Пушкіна, меморіальна дошка на вулиці Грушевського, бюст на станції метро "Університет", а також повноформатний пам’ятник у парку на проспекті Перемоги.

Нагадаємо, що пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну на Біржовій площі Приморського бульвару сховали від одеситів за орієнтовано-стружковими плитами.

Раніше Фокус писав, що на сайті Одеської міськради з'явилася петиція із закликом замість прихованого від сторонніх очей пам'ятника російському поету Олександру Пушкіну встановити скульптуру українського блогера і телеведучого Антона Птушкіна.