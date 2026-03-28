ВС РФ ударили по Одессе "Шахедами": разрушили роддом, детали (видео)

В ночь на 28 марта российские оккупанты ударили по Одессе ударными дронами типа "Шахед", в результате чего в городе есть разрушения жилого сектора и инфраструктуры.

ВС РФ атаковали гражданскую инфраструктуру города, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

"В Приморском районе зафиксировано попадание в крышу здания роддома. К счастью, персонал и пациентки успели спуститься в укрытие. В результате атаки зафиксировано частичное разрушение между четвертым и пятым этажами многоэтажки", — написал Лысак.

Он уточнил, что взрывной волной повреждены окна домов в разных частях района.

"Также в частном секторе произошло возгорание жилых домов", — отметил Лысак.

По его словам, пострадали четыре человека. Им всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В то же время в местных телеграмм-каналах публикуют видео прилета "Шахеда" по городу.

Сами взрывы в Одессе прогремели после часа ночи, о чем сообщал корреспондент Фокуса.

