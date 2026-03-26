"Шахед" РФ врезался в многоэтажку в Днепре: вынесло стены, есть пострадавшие (видео)

Утром 26 марта дрон-камикадзе "Шахед" Российской Федерации попал в жилой дом в Днепре, сообщили в Днепропетровской ОГА. Перед этим прозвучало еще два взрыва, а затем атака российских беспилотников продолжилась. Какие последствия удара РФ по городу, расположенному в сотне километров от линии фронта?

В результате попадания "Шахеда" есть пострадавшие, говорится в сообщении главы ОГА Александра Ганджи в Telegram-канале. На видео с места событий — разрушенная стена пятиэтажного дома. Кроме того, появились фото с точки попадания, которые показывают выбитые окна и открытый огонь на уровне 2-4 этажей.

Через несколько минут Ганджа уточнил, что получили ранения пять человек. Также выяснилось, что из-за попадания "Шахеда" начался пожар в квартирах на втором и третьем этажах. Других данных о последствиях российской атаки чиновник не привел.

Городской голова Днепра Борис Филатов пока не комментировал ситуацию в областном центре.

Взрыв в Днепре — детали

В пабликах Днепра привели некоторые детали налета "Шахедов" утром 26 марта. Указывается, что первый взрыв прогремел около 9:23 и писали о возможной работе ПВО. Следующий взрыв — около 9:49. При этом над Днепром зафиксировали российский дрон, который летел на уровне крыш пятиэтажек. После информации о последствиях воздушной атаки в паблике "Днепр оперативный" предупредили граждан о перекрытии движения по ул.

Воздушное командование с 8 ч 26 марта информировало о новых группах "Шахедов", которые зашли на украинскую территорию. Выяснилось, что БпЛА двигались на юг со стороны Чернигова и Сум, угрожая Полтаве, с востока в сторону Харькова. Кроме того, дроны летели с юга, направляясь на Запорожье и Павлоград.

