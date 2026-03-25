Удар ВС РФ по Харькову: враг применил "Шахеды", которые трудно заглушить РЭБ, — СМИ

25 марта россияне атаковали Харьков беспилотниками типа "Шахед" с многоканальными антеннами, которые трудно подавить средствами радиоэлектронной борьбы. В результате обстрелов пострадали девять человек. Кроме того, из-за удара были повреждены жилые дома, автомобили и объекты городской инфраструктуры.

Как сообщает издание "Киев24", около 11:00 по городу был зафиксирован пролет двух беспилотников. Один из них упал в Холодногорском районе, вероятно, врезавшись в дерево над детской площадкой вблизи многоэтажного жилого дома. Второй удар пришелся на частный сектор на расстоянии около полукилометра от первого.

"Сегодня около 11:00 по Харькову прилетели два "шахеда". Я видел их собственноручно — это беспилотники с многоканальными антеннами, которые очень трудно подавить средствами РЭБ. Один из них упал в Холодногорском районе и взорвался, вероятно, врезавшись в дерево над детской площадкой", — отметил корреспондент.

По информации издания, во время первого попадания пострадали четыре человека, среди них одна женщина находится в критическом состоянии. На месте происшествия сгорели три автомобиля, еще девять получили повреждения. Также пострадало оборудование теплосетей, поврежден детский сад и выбиты окна в десятках квартир соседних многоэтажек.

Второй удар нанес значительные повреждения частным домам: крыша одного из домов разрушена, возник пожар, повреждена газовая сеть. Кроме того, в результате взрыва пострадали пять человек, преимущественно пожилого возраста.

Последствия удара ВС РФ в Харькове 25 марта Фото: Суспільне

"По словам спасателей, дом получил значительные повреждения: крыша почти полностью сгорела, также повреждена газовая сеть, произошел пожар. На этом участке пострадали пять человек, преимущественно пожилого возраста. Сейчас спасатели и коммунальные службы разбирают завалы и пытаются восстановить контуры многоэтажных домов, чтобы вернуть отопление и сохранить тепло", — отметил журналист.

Городской голова Игорь Терехов уточнил, что по состоянию на начало дня было известно о четырех раненых, а впоследствии их количество возросло до девяти. Он призвал жителей оставаться осторожными, поскольку город остается под угрозой новых атак беспилотников.

Также в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что по предварительным данным следствия в этот день враг применил ударные беспилотники типа "Герань-2".

25 марта, атакуя Харьков, враг применил ударные беспилотники типа "Герань-2". Фото: Харьковская областная прокуратура

"Под процессуальным руководством Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Напомним, что 24 марта в Харьковской области российский беспилотник атаковал электропоезд, в результате чего погиб пассажир. Машинист и его помощник получили острую стрессовую реакцию, других пострадавших в результате атаки не было зафиксировано.

Впоследствии эксперт и советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов писал, что Министерство обороны Украины уже длительное время ищет способы защиты поездов "Укрзализныци" от ударов российских дронов, однако полной защиты обеспечить пока не удается. По его словам, мобильные цели значительно сложнее прикрывать средствами РЭБ и противовоздушной обороны, а российские "Ланцеты" и FPV даже в сложных условиях могут наводиться на цель до момента попадания.