Удар ЗС РФ по Харкову: ворог застосував "Шахеди", які важко заглушити РЕБ, – ЗМІ

25 березня росіяни атакували Харків безпілотниками типу "Шахед" з багатоканальними антенами, які важко придушити засобами радіоелектронної боротьби. Унаслідок обстрілів постраждали дев’ятеро людей. Крім того, через удар були пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об’єкти міської інфраструктури.

Як повідомляє видання "Київ24", близько 11:00 по місту було зафіксовано проліт двох безпілотників. Один із них впав у Холодногірському районі, ймовірно, врізавшись у дерево над дитячим майданчиком поблизу багатоповерхового житлового будинку. Другий удар припав на приватний сектор на відстані близько пів кілометра від першого.

"Сьогодні близько 11:00 по Харкову прилетіли два "шахеди". Я бачив їх власноруч – це безпілотники з багатоканальними антенами, які дуже важко придушити засобами РЕБ. Один із них впав у Холодногірському районі та вибухнув, ймовірно, врізавшись у дерево над дитячим майданчиком", — зауважив кореспондент.

За інформацією видання, під час першого влучання постраждали чотири людини, серед них одна жінка перебуває у критичному стані. На місці події згоріли три автомобілі, ще дев’ять отримали пошкодження. Також постраждало обладнання тепломереж, пошкоджено дитячий садок і вибито вікна у десятках квартир сусідніх багатоповерхівок.

Другий удар завдав значних пошкоджень приватним будинкам: дах одного з будинків зруйновано, виникла пожежа, пошкоджено газову мережу. Крім того, внаслідок вибуху постраждали п’ятеро людей, переважно літнього віку.

Наслідки удару ЗС РФ у Харкові 25 березня Фото: Суспільне

"За словами рятувальників, будинок зазнав значних пошкоджень: дах майже повністю згорів, також пошкоджено газову мережу, сталася пожежа. На цій ділянці постраждало п’ятеро людей, переважно літнього віку. Зараз рятувальники та комунальні служби розбирають завали та намагаються відновити контури багатоповерхових будинків, щоб повернути опалення і зберегти тепло", — зауважив журналіст.

Міський голова Ігор Терехов уточнив, що станом на початок дня було відомо про чотирьох поранених, а згодом їх кількість зросла до дев’яти. Він закликав мешканців залишатися обережними, оскільки місто залишається під загрозою нових атак безпілотників.

Також у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що за попередніми даними слідства в цей день ворог застосував ударні безпілотники типу "Герань-2".

25 березня, атакуючи Харків, ворог застосував ударні безпілотники типу "Герань-2". Фото: Харківська обласна прокуратура

"За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться в дописі.

Нагадаємо, що 24 березня в Харківській області російський безпілотник атакував електропотяг, внаслідок чого загинув пасажир. Машиніст та його помічник отримали гостру стресову реакцію, інших постраждалих унаслідок атаки не було зафіксовано.

Згодом експерт та радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов писав, що Міністерство оборони України вже тривалий час шукає способи захисту потягів "Укрзалізниці" від ударів російських дронів, проте повного захисту забезпечити поки не вдається. За його словами, мобільні цілі значно складніше прикривати засобами РЕБ та протиповітряної оборони, а російські "Ланцети" та FPV навіть у складних умовах можуть наводитись на ціль до моменту влучання.