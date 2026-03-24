Дрон РФ влучив у електричку під Харковом: "Флеш" розповів, як захистять поїзди

Міністерство оборони України вже тривалий час шукає способи захисту Укрзалізниці від ударів дронів Російської Федерації, але досі немає 100-відсоткового захисту для потягів, пояснив експерт та радник глави Міноборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. Існують методи прикриття стаціонарних об'єктів, але дуже складно накрити засобами радіоелектронної боротьби лінію живлення чи потяг. Які є варіанти захисту транспорту "Укрзалізниці" та чому виникають проблеми з "Ланцетами" РФ неподалік від фронту?

Мобільні цілі, якими є потяги Укрзалізниці, складніше прикривати засобами протиповітряної оборони, ніж стаціонарні інфраструктурні об'єкти, ідеться у дописі Бескрестнова у Telegram-каналі. До всього, для прикриття потягу потрібні десятки модулів РЕБ, але і це не дасть повного захисту. Одна з проблем полягає у тому, що російські "Ланцети" та FPV навіть в умовах завад мають можливість донаводитись на ціль та захоплювати ціль до моменту влучання. Зі слів експерта, військові, інженери та залізничники шукають спосіб захисту. Вже є певні ефективні комплексні засоби: про деталі "Флеш" не розповів.

Бескрестнов визнав, що Україна навіть дещо запізнилась у питання захистя потягів. До всього, неможливо закрити РЕБом всю мережу. Крім того, дальність дронів РФ вже складає 30-60 км вглиб тилових зон. Через це під загрозою також машини та автобуси, додав експерт.

"З поганого: на жаль, змушений визнати, що ми запізнилися з заходами протидії ударам БПЛА по Укрзалізниці на багато місяців", — ідеться у дописі.

Експерт пояснив, що потяги та інфраструктуру Укрзалізниці захищатимуть засобами РЕБ, РЕР, протиповітряної оборони (різнорівневої) тощо. Втім, влучання по прифронтових цілях все ж ставатимуться.

"Випадки влучання БПЛА по поїздах у прифронтовій зоні періодично будуть. Як, на жаль, вони будуть і по автобусах, і по цивільних автомобілях", — написав Бескрестнов.

Удар по потягу — деталі

Зранку 24 березня Фокус писав про удар дрона по потягу, який стався на станції Слатине Харківської області на відстані 14 км від українсько-російського кордону. З'ясувалось, що людей евакуювали, але всередині залишився один чоловік, який загинув після влучання російського безпілотника. На фото з місця подій — дах потягу, наскрізь пробитий дроном РФ.

Зазначимо, у 2026 році ЗС РФ кілька разів атакувала пасажирські потяги Укрзалізниці. Один з таких випадків стався у ніч на 22 березня в Одеській області. Медіа повідомили, що провідниці вивели людей назовні, у безпечне місце, але одна з працівниць, 19-річна Ілона Вовк, потрапила під зустрічний потяг та загинула.

Ще один випадок стався у січні 2025 року. На той час росіяни мали можливість використовувати термінали Starlink та навели два "Шахеда" на потяг з трьома сотнями людей на відстані 50 км від фронту. Внаслідок влучання у пасажирський вагон п'ятеро людей загинуло, а РФ заблокували доступ до супутникового зв'язку компанії SpaceX.

Тим часом наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський попередив, що РФ планує змірити тактику ударів. Згідно з даними розвідки, серед основних цілей росіян — логістика та залізничний транспорт.

