Було лише 19 років: в "УЗ" розповіли про провідницю, яка загинула під час евакуації пасажирів

Ілона Вовк лише розпочинала свій шлях в "Укрзалізниці". Вона була дуже активна й горіла роботою.

Провідниці, яка загинула 22 березня під час евакуації пасажирів з потягу у Одеській області, було 19 років. Її звали Ілона Вовк, повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

19-річна дівчинка лише розпочинала свій шлях провідниці й дуже мріяла стати залізничницею, зазначив глава "УЗ". За його словами, Ілона Вовк пишалася, що пройшла стажування у Німеччині й розпочинала свої перші повноцінні поїздки "Укрзалізниці".

"Все було попереду — вона горіла роботою", — написав Олександр Перцовський.

Він підкреслив, що ворожі удари по рухомому складу змушують евакуйовувати пасажирів, щоб не лишати людей у пастці. Саме вчасна евакуація на Придніпровській залізниці сьогодні врятувала і бригаду, і пасажирів, коли БПЛА влучив у локомотив. Але на Одеській залізниці фатальні обставини призвели до того, що зустрічний потяг смертельно травмував Ілону, яка як раз провадила евакуацію.

Наразі розслідування триває, але, як зауважив гендиректор підприємства-перевізника, вже відомо, що провідниця діяла сміливо і в момент трагедії саме прямувала на допомогу пасажирам.

Нагадаємо, у неділю, 22 березня, під повітряної тривоги та евакуації пасажирів зустрічний потяг смертельно травмував провідницю. Також травми середньої тяжкості отримав один з пасажирів.

Фокус писав, що наприкінці січня Росія вдарила трьома "Шахедами" по пасажирському поїзду на Харківщині. У момент удару в потязі перебував 291 пасажир.