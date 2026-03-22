Допомагала пасажирам евакуюватися під час атаки БПЛА: на Одещині потяг збив провідницю

Під час евакуації пасажирів у момент атаки російського БПЛА загинула провідниця. Її смертельно травмував зустрічний потяг.

У неділю, 22 березня, при зупинці поїзда та евакуації пасажирів зустрічний потяг смертельно травмував провідницю. Вкрай прикрий випадок стався на Одеській залізниці, інформують в "Укрзалізниці".

Поїзд, як зазначається, також прямував до своєї евакуаційної зупинки.

Крім того, травми середньої тяжкості отримав один з пасажирів.

Наразі триває ретельне розслідування нещасного випадку, наголошують у компанії.

Національний перевізник підкреслює, що залізничники оголошують евакуацію у випадку безпосередньої активності ворожих БПЛА або інших засобів уражень поблизу маршруту конкретного поїзда.

В "УЗ" принагідно нагадали про правила висадки та посадки пасажирів на залізничному транспорті, неухильне дотримання яких рятує життя:

не панікуйте та не створюйте тисняви;

переконайтесь у безпечності шляху евакуації, передусім у відсутності зустрічних поїздів;

під час евакуації габаритні речі потрібно залишити на місцях;

зверніть увагу на пасажирів, які потребують допомоги;

пильнуйте дітей, підтримуючи їх спокійним впевненим тоном;

під час евакуації швидко відійдіть на безпечну відстань від вагона або до вказаного залізничниками місця.

Нагадаємо, 8 березня російський дрон влучив у потяг сполученням "Київ-Суми". У поїзді знаходилося близько 200 пасажирів.

А 4 березня російська армія атакувала південь Одеської області, вдаривши ракетою по об'єкту транспортної інфраструктури. Унаслідок атаки на приміщення залізничної станції постраждали четверо людей, серед яких — двоє дітей.