Допомагала пасажирам евакуюватися під час атаки БПЛА: на Одещині потяг збив провідницю
Під час евакуації пасажирів у момент атаки російського БПЛА загинула провідниця. Її смертельно травмував зустрічний потяг.
У неділю, 22 березня, при зупинці поїзда та евакуації пасажирів зустрічний потяг смертельно травмував провідницю. Вкрай прикрий випадок стався на Одеській залізниці, інформують в "Укрзалізниці".
Поїзд, як зазначається, також прямував до своєї евакуаційної зупинки.
Крім того, травми середньої тяжкості отримав один з пасажирів.
Наразі триває ретельне розслідування нещасного випадку, наголошують у компанії.
Національний перевізник підкреслює, що залізничники оголошують евакуацію у випадку безпосередньої активності ворожих БПЛА або інших засобів уражень поблизу маршруту конкретного поїзда.
В "УЗ" принагідно нагадали про правила висадки та посадки пасажирів на залізничному транспорті, неухильне дотримання яких рятує життя:
- не панікуйте та не створюйте тисняви;
- переконайтесь у безпечності шляху евакуації, передусім у відсутності зустрічних поїздів;
- під час евакуації габаритні речі потрібно залишити на місцях;
- зверніть увагу на пасажирів, які потребують допомоги;
- пильнуйте дітей, підтримуючи їх спокійним впевненим тоном;
- під час евакуації швидко відійдіть на безпечну відстань від вагона або до вказаного залізничниками місця.
Нагадаємо, 8 березня російський дрон влучив у потяг сполученням "Київ-Суми". У поїзді знаходилося близько 200 пасажирів.
А 4 березня російська армія атакувала південь Одеської області, вдаривши ракетою по об'єкту транспортної інфраструктури. Унаслідок атаки на приміщення залізничної станції постраждали четверо людей, серед яких — двоє дітей.