Помогала пассажирам эвакуироваться во время атаки БПЛА: в Одесской области поезд сбил проводницу
Во время эвакуации пассажиров в момент атаки российского БПЛА погибла проводница. Ее смертельно травмировал встречный поезд.
В воскресенье, 22 марта, при остановке поезда и эвакуации пассажиров встречный поезд смертельно травмировал проводницу. Крайне досадный случай произошел на Одесской железной дороге, информируют в "Укрзализныце".
Поезд, как отмечается, также направлялся к своей эвакуационной остановке.
Кроме того, травмы средней тяжести получил один из пассажиров.
Сейчас продолжается тщательное расследование несчастного случая, отмечают в компании.
Национальный перевозчик подчеркивает, что железнодорожники объявляют эвакуацию в случае непосредственной активности вражеских БПЛА или других средств поражений вблизи маршрута конкретного поезда.
В "УЗ" попутно напомнили о правилах высадки и посадки пассажиров на железнодорожном транспорте, неукоснительное соблюдение которых спасает жизни:
- не паникуйте и не создавайте давку;
- убедитесь в безопасности пути эвакуации, прежде всего в отсутствии встречных поездов;
- во время эвакуации габаритные вещи нужно оставить на местах;
- обратите внимание на пассажиров, которые нуждаются в помощи;
- следите за детьми, поддерживая их спокойным уверенным тоном;
- во время эвакуации быстро отойдите на безопасное расстояние от вагона или к указанному железнодорожниками месту.
Напомним, 8 марта российский дрон попал в поезд сообщением "Киев-Сумы". В поезде находилось около 200 пассажиров.
А 4 марта российская армия атаковала юг Одесской области, ударив ракетой по объекту транспортной инфраструктуры. В результате атаки на помещение железнодорожной станции пострадали четыре человека, среди которых — двое детей.