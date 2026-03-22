Помогала пассажирам эвакуироваться во время атаки БПЛА: в Одесской области поезд сбил проводницу

Во время эвакуации пассажиров в момент атаки российского БПЛА погибла проводница. Ее смертельно травмировал встречный поезд.

В воскресенье, 22 марта, при остановке поезда и эвакуации пассажиров встречный поезд смертельно травмировал проводницу. Крайне досадный случай произошел на Одесской железной дороге, информируют в "Укрзализныце".

Поезд, как отмечается, также направлялся к своей эвакуационной остановке.

Кроме того, травмы средней тяжести получил один из пассажиров.

Сейчас продолжается тщательное расследование несчастного случая, отмечают в компании.

Национальный перевозчик подчеркивает, что железнодорожники объявляют эвакуацию в случае непосредственной активности вражеских БПЛА или других средств поражений вблизи маршрута конкретного поезда.

В "УЗ" попутно напомнили о правилах высадки и посадки пассажиров на железнодорожном транспорте, неукоснительное соблюдение которых спасает жизни:

не паникуйте и не создавайте давку;

убедитесь в безопасности пути эвакуации, прежде всего в отсутствии встречных поездов;

во время эвакуации габаритные вещи нужно оставить на местах;

обратите внимание на пассажиров, которые нуждаются в помощи;

следите за детьми, поддерживая их спокойным уверенным тоном;

во время эвакуации быстро отойдите на безопасное расстояние от вагона или к указанному железнодорожниками месту.

Напомним, 8 марта российский дрон попал в поезд сообщением "Киев-Сумы". В поезде находилось около 200 пассажиров.

А 4 марта российская армия атаковала юг Одесской области, ударив ракетой по объекту транспортной инфраструктуры. В результате атаки на помещение железнодорожной станции пострадали четыре человека, среди которых — двое детей.