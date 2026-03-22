Было всего 19 лет: в "УЗ" рассказали о проводнице, которая погибла во время эвакуации пассажиров

Илона Вовк только начинала свой путь в "Укрзализныце". Она была очень активна и горела работой.

Проводнице, которая погибла 22 марта во время эвакуации пассажиров из поезда в Одесской области, было 19 лет. Ее звали Илона Вовк, сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

19-летняя девушка только начинала свой путь проводницы и очень мечтала стать железнодорожницей, отметил глава "УЗ". По его словам, Илона Вовк гордилась, что прошла стажировку в Германии и начинала свои первые полноценные поездки в "Укрзализныце".

"Все было впереди — она горела работой", — написал Александр Перцовский.

Он подчеркнул, что вражеские удары по подвижному составу заставляют эвакуировать пассажиров, чтобы не оставлять людей в ловушке. Именно своевременная эвакуация на Приднепровской железной дороге сегодня спасла и бригаду, и пассажиров, когда БПЛА попал в локомотив. Но на Одесской железной дороге роковые обстоятельства привели к тому, что встречный поезд смертельно травмировал Илону, которая как раз проводила эвакуацию.

Сейчас расследование продолжается, но, как отметил гендиректор предприятия-перевозчика, уже известно, что проводница действовала смело и в момент трагедии именно направлялась на помощь пассажирам.

Напомним, в воскресенье, 22 марта, во время воздушной тревоги и эвакуации пассажиров встречный поезд смертельно травмировал проводницу. Также травмы средней тяжести получил один из пассажиров.

