Дрон РФ попал в электричку под Харьковом: "Флеш" рассказал, как защитят поезда

Министерство обороны Украины уже длительное время ищет способы защиты "Укрзализныци" от ударов дронов Российской Федерации, но до сих пор нет 100-процентной защиты для поездов, пояснил эксперт и советник главы Минобороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. Существуют методы прикрытия стационарных объектов, но очень сложно накрыть средствами радиоэлектронной борьбы линию электроснабжения или поезд. Какие есть варианты защиты транспорта "Укрзализныци" и почему возникают проблемы с "Ланцетами" РФ неподалеку от фронта?

Мобильные цели, которыми являются поезда "Укрзализныци", сложнее прикрывать средствами противовоздушной обороны, чем стационарные инфраструктурные объекты, говорится в заметке Бескрестнова в Telegram-канале. Ко всему, для прикрытия поезда нужны десятки модулей РЭБ, но и это не даст полной защиты. Одна из проблем заключается в том, что российские "Ланцеты" и FPV даже в условиях помех имеют возможность донаводиться на цель и захватывать цель до момента попадания. По словам эксперта, военные, инженеры и железнодорожники ищут способ защиты. Уже есть определенные эффективные комплексные средства: о деталях "Флеш" не рассказал.

Бескрестнов признал, что Украина опоздала в вопросе защиты поездов. Ко всему, невозможно закрыть РЭБом всю сеть. Кроме того, дальность дронов РФ уже составляет 30-60 км вглубь тыловых зон. Поэтому под угрозой также машины и автобусы, добавил эксперт.

"Из плохого: к сожалению, вынужден признать, что мы опоздали с мерами противодействия ударам БПЛА по "Укрзализныце" на много месяцев", — говорится в заметке.

Эксперт пояснил, что поезда и инфраструктуру "Укрзализныци" будут защищать средствами РЭБ, РЭР, противовоздушной обороны (разноуровневой) и тому подобное. Впрочем, попадания по прифронтовым целям все же будут происходить.

"Случаи попадания БПЛА по поездам в прифронтовой зоне периодически будут. Как, к сожалению, они будут и по автобусам, и по гражданским автомобилям", — написал Бескрестнов.

Удар по поезду — детали

Утром 24 марта Фокус писал об ударе дрона по поезду, который произошел на станции Слатино Харьковской области на расстоянии 14 км от украинско-российской границы. Выяснилось, что людей эвакуировали, но внутри остался один человек, который погиб после попадания российского беспилотника. На фото с места событий — крыша поезда, насквозь пробитая дроном РФ.

Отметим, в 2026 году ВС РФ несколько раз атаковали пассажирские поезда "Укрзализныци". Один из таких случаев произошел в ночь на 22 марта в Одесской области. Медиа сообщили, что проводницы вывели людей наружу, в безопасное место, но одна из работниц, 19-летняя Илона Вовк, попала под встречный поезд и погибла.

Еще один случай произошел в январе 2025 года. В то время россияне имели возможность использовать терминалы Starlink и навели два "Шахеда" на поезд с тремя сотнями людей на расстоянии 50 км от фронта. В результате попадания в пассажирский вагон пять человек погибли, а РФ заблокировали доступ к спутниковой связи компании SpaceX.

Между тем в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что РФ планирует изменить тактику ударов. Согласно данным разведки, среди основных целей россиян — логистика и железнодорожный транспорт.

Напоминаем, 17 марта Фокус собрал информацию о различных системах ПВО, которые есть у Украины для защиты от воздушных ударов ВС РФ.