"Шахед" РФ врізався у багатоповерхівку у Дніпрі: винесло стіни, є постраждалі (відео)

Зранку 26 березня дрон-камікадзе "Шахед" Російської Федерації влучив у житловий будинок у Дніпрі, повідомили у Дніпропетровській ОВА. Перед цим пролунало ще два вибухи, а згодом атака російських безпілотників подовжилась. Які наслідки удару РФ по місту, розташованому за сотню кілометрів від лінії фронту?

Внаслідок влучання "Шахеда" є постраждалі, ідеться у дописі глави ОВА Олександра Ганджі у Telegram-каналі. На відео з місця подій — зруйнована стіна п'ятиповерхового будинку. Крім того, з'явились фото з точки влучання, які показують вибиті вікна та відкритий вогонь на рівні 2-4 поверхів.

За кілька хвилин Ганджа уточнив, що отримали поранення п'ятеро людей. Також з'ясувалось, що через влучання "Шахеда" почалась пожежа у квартирах на другому та третьому поверхах. Інших даних про наслідки російської атаки посадовець не навів.

Міський голова Дніпра Борис Філатов поки що не коментував ситуацію в обласному центрі.

Вибух у Дніпрі — деталі

У пабліках Дніпра навели деякі деталі нальоту "Шахедів" зранку 26 березня. Вказується, що перший вибух пролунав близько 9:23 і писали про можливу роботу ППО. Наступний вибух — близько 9:49. При цьому над Дніпром зафіксували російський дрон, який летів на рівні дахів п'ятиповерхівок. Після інформації про наслідки повітряної атаки у пабліку "Дніпро оперативний" попередили громадян про перекриття руху вул. Старокозацькою.

Повітряне командування з 8 год 26 березня інформувало про нові групи "Шахедів", які зайшли на українську територію (перед цим — дані про нічну атаку, коли збили 130 БпЛА зі 153). З'ясувалось, що у ранковій хвилі БпЛА рухались на південь з боку Чернігова та Сум, загрожуючи Полтаві, зі сходу у бік Харкова. Крім того, дрони летіли з півдня, прямуючи на Запоріжжя та Павлоград. Тим часом близько 7 год мері Харкова Ігор Терехов повідомив про два прильоти у Слобідському районі, при чому під удар міг потрапити ресторан. Згодом інформацію уточнили: пристрій врізався посеред подвір'я, пошкоджено 10 машин і є один постраждалий.

Попередній удар по Дніпру стався два дні тому, 24 березня. Олександр Ганжа повідомив про 13 постраждалих, серед них — троє дітей. В ніч на 24 березня росіяни запустили "Шахеди" по тиловому місту та пошкодили дев'ятиповерхівку. Того ж дня відбулась найбільша атака дронів та ракет ЗС РФ за весь час чотирирічної війни. Згідно з даними командування, Україну атакували у дві хвилі. Перша — вночі: летіло 426 повітряних цілей (34 ракети та 392 БпЛА). Друга — 556 БпЛА. Вибухало у Львові, Вінниці, Тернополі, Івано-Франківську, Житомирі. Повітряні сили озвучили підсумки роботи ППО: мінус 390 цілі з 426 (91%), мінус 541 ціль з 556 (97%). Сумарна ефективність — 95%.

Нагадуємо, 25 березня медіа розповіли про оновлені "Шахеди" РФ, які стало важче знешкоджувати системами РЕБ.