Удар РФ по Полтавщині: загинули рятувальники ДСНС та працівники "Нафтогазу", є поранені (фото)

В ніч на 5 травня Збройні сили Російської Федерації ударили дронами та ракетами по Полтавській області, внаслідок чого загинуло четверо людей, повідомили у військовій адміністрації. Атака відбулась у два етапи, і під час повторного обстрілу загинули рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС). Серед постраждалих — працівники "Нафтогазу". Які наслідки російського обстрілу для Полтавщини та що відомо про загиблих?

Росіяни вдарили по двох локаціях у Полтавській області, ідеться у дописі глави обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Посадовець повідомив, що регіон опинився під атакою БпЛА та ракет РФ. Під удар потрапила залізнична інфраструктура та промислове підприємство, ідеться у повідомленні. Після російського удару понад 3 тис. людей залишились без газопостачання.

Допис Дяківнича з'явився у мережі о 8 год 5 травня. Глава ОВА повідомив, що відомо про загибель чотирьох людей і поранення ще 31. Пораненим надається допомога. Також вказано, що у двох локаціях у Полтавській області стались "прямі влучання та падіння уламків".

Відео дня

Обстріл України — Дяківнич про удар РФ по Полтавщині 5 травня Фото: Скриншот

Обстріл України — деталі удару РФ по Полтавщині

Зранку 5 травня з'явилось повідомлення глави МВС Ігоря Клименка щодо наслідків удару ЗС РФ. Посадовець написав, що під час повторної повітряної атаки ЗС РФ під удар потрапили рятувальники ДСНС, які саме перебували на постраждалому об'єкті. Росіяни влучили по об'єкту газовидобування: пожежники гасили масштабне займання. Загиблі рятувальники — заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко та пожежний-рятувальник Дмитро Скриль.

"Також внаслідок повторного удару загинули ще 2 людей, а 8 — поранені. 23 рятувальники отримали травми. Троє людей у важкому стані, медики борються за їхні життя", — уточнив посадовець.

Клименко висловив слова скорботи щодо загиблих рятувальників та розповів про їхню роботу у ДСНС.

Віктор Кузьменко — Герой України, який брав участь у 50 рятувальних операціях і який врятував 17 людей у 2024 році. Серед іншого, рятувальник працював під час долання наслідків техногенних катастроф, гасив пожежі на об'єктах інфраструктури.

Дмитро Скриль — рятувальник з 20-річним досвідом, який гасив пожежі та допомагав людям під час російських ударів по нафтогазових та інших об'єктах.

"Це свідомі удари по тих, хто рятує життя", — написав Клименко.

Обстріл України — Герой України, рятувальник ДСНС Дмитро Скриль, який загинув 5 травня 2026 року Фото: Ігор Клименко/Telegram

Обстріл України — пожежний-рятувальник ДСНС Віктор Кузьменко, який загинув 5 травня 2026 року Фото: Ігор Клименко/Telegram

О 9 год з'явилось повідомлення у Telegram-каналі "Група Нафтогаз". Пресслужба компанії заявила, що ЗС РФ справді ударили по об'єкту газової інфраструктури. Уточнюється, що загинуло п'ятеро людей, з них троє — співробітники Нафтогазу, і двоє рятувальників. Поранено 37 людей, додається у дописі.

Повітряні сили зранку 5 травня написали, що росіяни атакували українців 11 балістичними ракетами та 164 дронами різних типів. Результати роботи засобів ППО — збили одну "Искандер-М" з 11 та 149 БпЛА зі 164.

Зазначимо, один з попередніх обстрілів Полтавщини відбувся 28 березня 2026 року. Дрони ЗС РФ влучили у приватний будинок: загинула одна людина, повідомили в ОВА.

Нагадуємо, у лютому росіяни атакували Полтавську область та пошкодили енергетичне підприємство: Фокус розповів про наслідки удару.