Росіяни атакували окружну прокуратуру в Чернігові: кадри наслідків (фото, відео)

Близько 10-ї години ранку 5 травня російський ударний дрон типу "Шахед" вдарив по центру Чернігова і по Корюківському району.

Через кілька годин після атаки співробітники регіонального управління Державної служби з надзвичайних ситуацій оприлюднили кадри наслідків.

За інформацією "Суспільне", удар припав на адміністративну будівлю оркужної прокуратури. Також пошкоджено автомобілі співробітників і службовий транспорт. Повідомляють про двох постраждалих.

На місці атаки працюють слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, патрульні, рятувальники та медики.

Правоохоронці фіксують наслідки та збирають докази військових злочинів окупантів.

Про загиблих не повідомляють.

Сьогоднішні ніч і ранок видалися важкими одразу для кількох регіонів України, які ворог атакував безпілотниками та балістичними ракетами. У Полтавському районі Полтавської області ворог вдарив по об'єкту газовидобувної інфраструктури, а коли туди приїхали рятувальники, завдав цілеспрямовано ще чотири ракетні удари, вбивши двох працівників ДСНС і поранивши ще 23.

Прильоти також зафіксовано в Дніпрі та Дніпропетровській області, у Харкові та регіоні, у Запорізькій та Київських областях. Під ударом були об'єкти енергетичної інфраструктури, а також залізниця і рухомий склад "Укрзалізниці". Унаслідок атак багато поранених.

