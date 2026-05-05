Україна за два місяці збільшила кількість мідлстрайків в 4 рази: Зеленський озвучив втрати РФ

Українські військові за квітень 2026 року ліквідували та завдали тяжких поранень 35 тисячам окупантів. Йдеться лише про підтверджені ураження, заявив Зеленський.

При цьому суттєво зросла кількість мідлстрайків (ударів дронами на середню відстань — ред.). Порівняно з березнем кількість уражень на відстань 20+ кілометрів виросла вдвічі. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з міністром оборони Михайлом Федоровим.

Натомість у порівнянні з лютим 2026 кількість мідлстрайків виросла в чотири рази.

"Сили оборони України тримають стабільний рівень захисту наших позицій. Завдання — нарощувати результати", — зазначив президент.

Окремо глава держави звернув увагу на необхідність збільшення кількості роботизованих місій. Так за квітень було здійснено понад 10 тисяч логістичних та евакуаційних завдань НРК.

"Але в масштабах фронту потрібно значно більше такої роботи. Відповідно, контрактування НРК, виробництво, постачання у війська повинні постійно зростати. Травень має дати більші показники, і це визначено як цільовий показник для військових та Міністерства оборони", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що у ніч на 5 травня в Чебоксарах, столиці Чуваської Республіки РФ повідомляли про атаку FP-5 "Фламінго" по заводу АТ ВНДІР-Прогрес, який створює навігаційні модулі для ракет і БПЛА. Вранці атака повторилася, але цього разу прилетіли дрони

У ніч на 5 травня щонайменше у 18 регіонах Росії було оголошено сирену про ракетну небезпеку. Вперше про таку загрозу оголосили за 2000 кілометрів від кордону з Україною в Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії.

Також було атаковано великий НПЗ у Ленінградській області РФ.